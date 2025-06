Študij gre gladko, na igrišču pa si Barbara Car obeta še več

Slovenska reprezentantka v golfu Barbara Car je na nedavnem 47. mednarodnem amaterskem prvenstvu Slovenije na igrišču Cubo v Smledniku končala na 6. mestu. Po prihodu s študija v ZDA še lovi pravi ritem v evropskem golfu, nas pa je zanimalo, kako se je izteklo prvo leto študija na univerzi Old Dominion v Norfolku v zvezni državi Virginia. Tja se Ljubljančanka ni odpravila le zaradi izobraževanja, na ameriških tleh želi nadgraditi tudi svojo športno pot.

V ZDA se privaja na drugačna igrišča, kot jih pozna z evropskih tleh. FOTO: Old Dominion University

»Že v prvem letu študija sem pridobila veliko novih izkušenj na vseh področjih, predvsem pa v samostojnem življenju, saj zdaj sama poskrbim za vse. Seznanila sem se z novim sistemom šolanja, tudi z novo razsežnostjo golfa, vsekakor sem zdaj bolj samostojna v vseh pogledih. Kar zadeva šolanje, gre vse gladko. Glede smeri se še nisem odločila, saj je to mogoče v prvih dveh letih. Verjetno bom izbrala športni menedžment, občutek imam, da lahko ravno na tem področju dobim največ znanja. V tem so pač daleč pred ostalim svetom, športna industrija in posel sta zelo visoko razvita, navsezadnje gre za ogromno in bogato tržišče že samo v ZDA,« meni slovenska reprezentantka.

Dekletom je v veliko pomoč tudi dober odnos s trenerko. FOTO: Old Dominion University

Študij ji ne povzroča večjih preglavic. »Na splošno šolski sistem ni tako zahteven, kot je pri nas, ko sem že v gimnaziji imela veliko več obveznosti in v šoli prebila precej več časa. Še največja ovira je bil jezik, saj sem sprva veliko časa potrebovala za prevajanje in priprave za govor oziroma pisanje. A v drugem semestru sem bila že precej boljša v tem in sem tako pridobila čas. Precejšnja prednost je, da sem športnica. Pred drugimi študenti si sestavimo urnike predmetov in program obveznosti, sodelujemo tudi pri prostovoljnih oziroma dobrodelnih dogodkih. Športniki imamo tudi posebna predavanja, pri katerih se učimo promocije in trženja v športu, iskanja službe in podobno. Predavanja imamo dopoldan in popoldan, nekaj jih je prek spleta, vmes so treningi golfa, ob koncih tedna igramo na turnirjih,« opisuje 20-letna igralka iz povsem golfske družine. Oče in trener Matjaž je ustanovitelj in predsednik Racman Golf kluba, v čigar delo je vpeta tudi mama Alenka, brat Leon je slavil v moški konkurenci na prej omenjenem turnirju v Smledniku.

Po vrnitvi v domovino spet veliko vadi pod vodstvom očeta Matjaža, ki je tudi eden od trenerjev v slovenski reprezentanci. FOTO: Blaž Samec

Poletje ne bo namenjeno zgolj počitnikovanju

V prvem semestru je živela v študentskem naselju, nato si je s soigralko našla zasebno namestitev v neposredni bližini kampusa. »Prej sem imela organizirano tudi prehrano, zdaj pa je celo bolje, da si jo pripravljam sama. Sama poskrbim tudi za vse drugo, od plačevanja najemnine in drugih računov do celotnega gospodinjstva. Dekleta iz ekipe si med seboj pomagamo in se spodbujamo tudi zunaj igrišča. V ekipi so še Američanka, Indijka, Rusinja in dve Mehičanki, avgusta se nam bosta pridružili še ena Američanka in Italijanka,« je multikulturna podoba monarhinj, kakršen je vzdevek športnih ekip univerze Old Dominion.

FOTO: Old Dominion University

»Glavna trenerka je Mallory Kane, pomaga ji Rachel Johnson, z obema se zelo dobro razumemo. Sprva nam je šlo zelo dobro, v drugem semestru pa ni bilo tako dobre ekipne dinamike kot v prvem. Potem so nastopile še težave z zimo, saj je bilo zelo hladno, zunaj nismo mogle vaditi, lastnih notranjih prostorov pa nismo imele. Imamo pa dober fitnes in kondicijsko pripravo, menim, da sem telesno precej močnejša. Pri treningu in igri sem navajena, da delam več. Potem ko sem zmagala na močnem turnirju, sem v končnici sezone nekoliko nazadovala v igri, a to je pač del športa. Toda od sebe v vsakem primeru pričakujem več. Domače turnirje igramo na igrišču Princess Anne Contry Club, do tja imamo okoli 45 minut vožnje. Tam redko vadimo, pogosteje na bližnjih dveh igriščih, Elizabeth Manor Golf & Country Club in Riverfront Golf Club. Sodimo v konferenco Sun Belt, tekmujemo v diviziji 1, na zaključku nismo igrale najbolje in se nismo uvrstile v regionalno tekmovanje. Vmes smo igrale še na drugih turnirjih, ki jih izbere trenerka, tam glede na kakovost konkurence pridobiš točke kot ekipa ali kot posameznik,« predstavi športni del ameriškega poglavja.

Barbara Car ponosno zastopa barve Slovenije na ameriški univerzi. FOTO: Old Dominion University

Poletje niti približno ne bo namenjeno zgolj počitnikovanju, Barbara Car je v polnem treningu in ritmu največjih tekmovanj za amaterje. Sredi junija bo igrala na turnirju R&A na Škotskem, julija pa najprej na ekipnem in potem še posamičnem evropskem prvenstvu v Franciji in Nemčiji. Vmes bo poskušala ujeti še kakšen manjši turnir v Evropi.