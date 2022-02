Dončićeva simultanka brez srečnega konca, zmanjkalo nekaj centimetrov

Kar 45 točk, 15 skokov in 8 asistenc je zbral slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ampak to ni bilo dovolj za zmago Dallasa proti Los Angeles Clippers. Bilo je 99:97 za goste iz Kalifornije.

Ljubljančan je imel met iz igre 15:33 (45,5 %), za tri točke 6:13 (46,2 %), prosti meti 9:13 (69,2 %). Vseh 15 žog je pobral pod svojim obročem. Sedem jih je izgubil, na parketu pa prebil kar 39 minut in pol. Jalen Brunson je dosegel 22 točk in Reggie Bullock 17 točk za Dallas v American Airlines Centru.

Pri Clippers so bile naloge bolj porazdeljene. Pet igralcev je doseglo dvomestno število točk: Reggie Jackson 24, Terrance Mann 21 in Marcus Morris 20. Ivica Zubac je zbral 11 točk in 10 skokov.

Luka Dončić je dosegel 45 točk. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Dončić je v zadnji četrtini igral simultanko. Osem sekund pred koncem je znižal na 97:98. Reggie Jackson je pokuril skoraj pet sekund, preden so ga ujeli in nad njim naredili osebno napako. Zadel je en prosti met. Domači trener Jason Kidd je 3,4 sekunde pred koncem zahteval minuto odmora. Žoga je iz avta prišla do Dončića, ki je bil dvojno pokrit, vseeno je poskusil iz težkega položaja za tri točke, vendar se je žoga le dotaknila obroča.

Luka Dončič je v odlični formi. FOTO: Richard Rodriguez/AFP

Dončić, ki bo znova zaigral na tekmi All-Star, je kar 23 točk dosegel v zadnji četrtini, zadnjih 19 za Dallas. Clippers, ki so Mavse izločili v končnicah zadnjih dveh sezon, so v zadnji četrtini vodili že za deset točk in končali niz treh zaporednih porazov ter se maščevali Dallasu za petkov poraz s 105:112. Takrat je Dončić dosegel 51 točk.

V sredo z Miamijem

Dallas je prekinil serijo štirih zmag. Dončić in Mann sta si bila v zobeh in sta si oba prislužila tehnično napako tri minute in pol pred koncem. Spencer Dinwiddie in Davis Bertans, ki sta prišla iz Washingtona kot zamenjavi za Kristapsa Porzingisa, nista igrala.

Dallas ostaja peti v zahodni konferenci lige NBA in trdno drži neposredno vstopnico v končnico. Naslednja tekma ga čaka v noči na sredo, ko bo gostil Miami Heat. Dončić ima na 42 tekmah povprečje 27,2 točke in je šesti v ligi. Vodijo Joel Embiid (Philadelphia) z 29,5, LeBron James (La Lakers) in Giannis Antetokounmpo z 29 točkami.