Luka Dončić proti Dallasu po sladko maščevanje

Luka Dončić v Dallasu ni bil le košarkar. Bil je simbol in največja zvezda mesta, igralec, ki so mu pri 19 letih predali »ključe« franšize in ga slavili kot naslednika velikega Dirka Nowitzkega. Toda ko je prišel trenutek resnice, so mu novi lastniki, ki imajo vse prej kot športne ambicije (glavni cilj je legalizacija igralništva v tej zvezni državi), in športni direktor Nico Harrison obrnili hrbet.

Dončić je bil zamenjan za pet let starejšega in veliko manj talentiranega ter pogosto poškodovanega Anthonyja Davisa. Ekipa iz Dallasa je stopila v novo ero – ero brez Dončića.

Zdaj se vrača. Prvič po zamenjavi bo stopil na parket in se pomeril z ekipo, v kateri je, po njegovih besedah, želel igrati do konca svoje košarkarske kariere. Namesto da bi na parket stopil kot junak teksaške ekipe, kot so si želeli prav vsi navijači Dallasa, bo oblečen v zlato-vijoličasti dres Jezernikov.

Dončić je bil po menjavi šokiran in žalosten. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Ko je novica o menjavi izbruhnila, je bil svet košarke v šoku. Dončić, obraz Dallasa, je zapustil ekipo, ki jo je pet let »nosil na ramenih« in jo v lanski sezoni porinil vse do finala lige NBA.

Na tekmo v dresu novega moštva je povabil svojega mentorja Nowitzkega, ta pa je z veseljem privolil, čeprav nikoli ni bil navijač Jezernikov, poleg Vročice iz Miamija je to najverjetneje največji rival franšize iz Dallasa. Svoj prvi večer v dresu druge najtrofejnejše ekipe v ligi NBA je dosegel 14 točk in štiri asistence, kar je bil le bled utrinek tega, kar je prikazal v Dallasu.

Šok in žalost ob menjavi sta bila prevelika, časa za prilagoditev pa ni bilo dosti, a tudi to še pride, so prepričani navijači.

Na tretji Dončićevi tekmi, ko so zlato-vijoličasti igrali proti Denverju in Nikoli Jokiću, je Slovenec eksplodiral z 32 točkami, desetimi skoki in sedmimi asistencami. Videti je bil odlično in po srečanju je poslal jasno sporočilo: Dončić ni šel v Los Angeles umret. Prišel je po prstan.

Dallas: Kje je vizija?

Medtem ko se Dončić že zliva v sistem Jezernikov, Dallas trpi. Davis, ki bo brez dvoma postal nova zvezda Dallasa, se je že na svoji prvi tekmi poškodoval in bo zunaj igrišč več tednov. Kyrie Irving se trudi, a brez prave strukture je ekipa zgolj senca tistega, kar bi lahko bila.

Nezadovoljstvo so navijači Dallasa pokazali tudi na protestih pred domačo areno. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Harrison, arhitekt te menjave, je ob Dončićevi zamenjavi dejal: »Menimo, da smo s to potezo naredili ekipo boljšo.« Za zdaj pa se zdi, da je edina pozitivna stvar prihranjen denar novih neambicioznih lastnikov modrih iz Teksasa.

Noč za sladokusce

To je tekma, kjer bo Dončić lahko dokončno razblinil vse dvome in vsem pokazal, kaj so v Dallasu izgubili. To bo najverjetneje najbolj gledana tekma v letošnji redni sezoni lige, saj prav vse v ZDA (in na svetu) zanima, kakšen bo rezultat. Tako bomo tudi v Sloveniji ob 4. uri zjutraj spremljali, kako se bo Slovenec »maščeval« svoji nekdanji ekipi, predvsem pa družini Adelson in športnemu direktorju Harrisonu.

»Luka bo pripravljen, čeprav mu bo malo čudno igrati proti nekdanjim soigralcem. Večkrat sem bil v tem položaju, občutiš nekaj nelagodja, posebej če preteče tako malo časa. Luka je drugačen, od Madrida naprej je navajen vsega in tudi tokrat bo zagotovo nared,« je prepričan trener J. J. Redick.

Nico Harrison je zaradi menjave doživel veliko kritik. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Na drugi strani se v Dallasu pripravljajo na večer, ki se lahko hitro spremeni v katastrofo. Irving, zdaj novi obraz franšize, priznava: »Luka bo imel dodaten motiv. Moramo biti pripravljeni.«

Odlično tekmo pričakuje tudi Dorian Finney-Smith, še en nekdanji član Dallasa: »Res komaj čakam to tekmo, poskušal sem se zadržati, da pritisk na Luka ne bi bil prevelik, a komaj čakam. To bo posebna tekma, Luka je pripravljen, boste videli.«

Priljubljeni Doe Doe, eden Dončićevih najboljših prijateljev v Teksasu, mu je bil v veliko pomoč pri prilagajanju na novo okolje. »Veliko treniram z njim, videl sem, da z njegovim metom ni nič narobe, bilo je le vprašanje časa, kdaj bodo žoge začele leteti skozi obroč. Vsi so pričakovali, da bo eksplodiral že takoj, a ni igral od božiča, težko je takoj doseči 30 točk, deset skokov in deset asistenc, kljub vsemu je tudi on človek,« pravi eden najbolj vsestranskih in koristnih igralcev v rotaciji Jezernikov.

Da bo današnji večer nekaj posebnega, menijo tudi ljubitelji stav. Od nedelje zjutraj, ko so velike stavniške hiše objavile kvote na dosežene točke Dončića proti Dallasu, se kvota za doseženih 40 točk ali več vztrajno niža, kar pomeni, da je veliko igralcev vplačalo to stavo.

Največja zvezdnika ekipe bosta oba nared za tekmo proti Dallasu. FOTO: Jason Parkhurst/Reuters

»Za to tekmo bi si kupil vstopnico v prvi vrsti, to bo neverjetno,« je takoj po menjavi dejal tudi zvezdnik Minnesote Anthony Edwards. Ker danes in jutri njegovo moštvo ne igra, bo res lahko iz prve vrste pospremil predstavo slovenskega zvezdnika.

Kako dobra bo, bo pokazalo sredino jutro. Nekdanje moštvo bo zdesetkano, poleg Davisa sta poškodovana tudi Daniel Gafford in Dereck Lively, Dallas bo igral brez pravega centra, vprašanje je tudi, kako bo s PJ Washingtonom.

Jezerniki pozdravljajo Slovenijo

Medtem ko se košarkarski svet pripravlja na veliki obračun, so v ekipi iz Los Angelesa na svojem uradnem profilu na instagramu delili posebno sporočilo za slovenske navijače. Objavili so zapis: »Pozdrav vsem našim navijačem Lakersov, ki ponosno zastopate Slovenijo