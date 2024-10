Dallas proti volkovom do nove zmage

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA ob gostujoči zmagi proti Minnesota Timberwolves s 120:114 dosegel 24 točk, od tega 11 v zadnji četrtini. Kot je kasneje izpostavil v izjavi po tekmi, je bila to pomembna zmaga, potem ko so še drugi večer zapovrstjo preživeli na parketu.

Dončić znova ni ujel pravega ritma pri metu iz igre, tokrat je zadel deset od 27 metov, a je deloval bolje v zadnji četrtini, ko je sprva pomagal ohraniti višjo prednost, nato pa dosegel pomembne točke v zadnjih dveh minutah dvoboja.

Dallas je moral v prvem delu obračuna ustaviti vročega Anthonyja Edwardsa, ki je zgolj v prvi četrtini dosegel 24 točk, dvoboj pa je končal kot najboljši strelec s 37 točkami.

Kljub zaostanku desetih točk v drugi četrtini so bili gosti vseskozi v igri za zmago, blestel pa je Kyrie Irving, ki je na koncu zbral 35 točk. Slovenski zvezdnik je dve minuti pred koncem najprej položil za 114:109, dobro minuto pred iztekom časa pa zadel še zahteven met za tri točke in s tem pri 117:109 zapečatil usodo Minnesote.

Anthony Edwards je dosegel 37 točk. FOTO: Brad Rempel/Usa Today Sports Via Reuters Con

V ponovitvi finala zahodne konference iz minule sezone, Dallas je takrat slavil s 4:1 v zmagah, je Dončić dvoboj končal s 24 točkami ter po osmimi skoki in podajami. S 17 oziroma 14 točkami sta se izkazala tudi PJ Washington (8 skokov) in Daniel Gafford. Pri volkovih je ob Edwardsu 20 točk dosegel Julius Randle, ki je dodal še sedem skokov in sedem podaj.

»Po vročem začetku Edwardsa smo začeli igrati obrambo. Nikoli ne bo vse popolno. Enkrat se mi mora odpreti. Toda zmagali smo drugo noč zapovrstjo. Po dveh urah in pol leta na tekmo, ki se je začela ob 18.30, se morda ljudje ne zavedajo, kako izjemna zmaga je to,« je v prvi izjavi po dvoboju dejal Dončić, potem ko je njegovo moštvo dan prej na domačem parketu ugnalo Utah Jazz.

»Pozabil sem na vse in igral svojo igro. Naša ekipa je tako dobro zasedena. Seveda imamo Kyrieja, vemo, kaj lahko pričakujemo od njega vsak večer. Sam doslej še nisem imel dobrega strelskega večera, a imamo tri zmage ob le enem porazu. To le dokazuje, kako dobro ekipo imamo,« je še o moči zasedbe Dallasa dejal 25-letni Ljubljančan.

Za Mavericks je to tretja zmaga na štirih tekmah, s čimer so pri vrhu zahodne konference. Minnesota je ob dveh zmagah drugič izgubila. Na vrhu je Oklahoma, ki je po treh tekmah še brez poraza.

Bojevniki brez Curryja do zmage

Drugi slovenski košarkar v NBA Vlatko Čančar znova ni dobil priložnosti za igro pri Denver Nuggets. Ti so še drugo noč zapovrstjo slavili po podaljšku. Tokrat so bili po zaslugi trojnega dvojčka Nikole Jokića s 144:139 boljši od Brooklyn Nets. Srbski as je z zadetim metom devet sekund pred koncem tudi izsilil podaljšek.

Srbski center je na koncu zbral 29 točk, 18 skokov in 16 podaj. Mejo 20 točk so prebili še Aaron Gordon in Jamal Murray s po 24 ter Russell Westbrook z 22 točkami. Pri Brooklynu sta 28 oziroma 26 točk dosegla Dennis Schröder in Cam Thomas.

Na preostalih dveh današnjih tekmah sta se zmage veselili zasedbi Sacramento Kings in Golden State Warriors. Slednji so brez poškodovanega Stephena Curryja doma premagali New Orleans Pelicans s 124:106, pri čemer je Buddy Hield dosegel 28 točk. Sacramento je z 28 točkami in 11 skoki Domantasa Sabonisa s 113:96 na tujem ugnal Utah Jazz.