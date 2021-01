Dončić zasenčil Jokića, a končnica pripadla Denverju

Denver vodil večino tekme, piko na i postavil Porter mlajši



Brooklyn znova uspešnejši od Miamija



Šov Jamesa v Clevelandu

Rezultati lige NBA

Košarkarji Dallasa so kljub trojnemu dvojčkuv tej sezoni morali priznati premoč Denverju s 113:117.je kljub dobri strelski predstavi s soigralci še drugič zapored klonil proti Brooklynu (85:98).V Dallasu je bilo moč videti novo vsestransko predstavo Luke Dončića, ki je v 39 minutah dosegel 35 točk, 16 asistenc, 11 skokov in 4 ukradene žoge.S svojim šestim trojnim dvojčkom sezone in 31. v karieri je zasenčil igralca tedna v zahodni konferenci in drugega najboljšega asistenta lige, Srba(20 točk, 10 skokov), ki pa je s soigralci uspešno ‘preživel’ izključitev, predvsem po zaslugi 30 točk, in se veselil četrte zaporedne zmage. Le-to jespremljal s klopi.V prvem polčasu so imeli več od igre gostje. Ti so po zaslugi niza 12:2 povedli za devet točk (17:8) in prednost zadržali vse do konca četrtine, ki so jo dobili z 38:31. Dallas je bil konkurenčen svojemu tekmecu predvsem po zaslugi Dončića, ki je v tem delu igre prispeval 14 točk in 7 asistenc.Gostitelji so vso drugo četrtino gledali v hrbet Denverju, ki je šest minut pred koncem vodil za 13 (57:44), izid polčasa pa je bil 70:58 v njegovo korist.Moštvo Denverja je v tretji četrtini ostalo brez razpoloženega Jamala Murrayja (16 točk), ki je pri vodstvu z 80:73 prijelmlajšega za moškost in bil za to izključen. Prav Hardaway je dosegel naslednjih 7 točk,pa zadel za prvo vodstvo Dallasa po uvodni četrtini (82:80). A Denver je odgovoril 5 štirimi zaporednimi točkami in četrtino dobil s 94:92.Tudi zadnja četrtina je bila izenačena. Luka Dončić je slabe štiri minute pred koncem dosegel svojo 30. točko za prednost s 106:104, a to je bilo zadnje vodstvo domačih.Denver je imel največ v svojih vrstah razpoloženega Michaela Porterja mlajšega, ki je odgovoril s petimi zaporednimi točkami (109:106), nato pa 41 sekund pred iztekom dodal še trojko za prednost sedmih točk (114:107).Domači tega niso mogli nadoknaditi in so na sedemnajsti tekmi sezone doživeli še deveti poraz.Košarkarji Brooklyna so bili še na drugi zaporedni tekmi boljši od Miamija, ki so ga tokrat z manj težavami premagali z 98:85.Miami se je znova dobro upiral zvezdniški zasedbi, ki pa je zadnjo četrtino dobila z 28:14 in tri minute pred koncem vodila z dvomestno prednostjo (91:80), tako da je konec tekme pričakala povsem mirno.Pri moštvu s Floride je bil zelo razpoloženas 26 točkami, drugi strelec tekme pa je bil, ki je 21 točkam dodal še 6 skokov in 5 asistenc.Pri Brooklynu sta bila najboljša strelcains po 20 točkami.Vodilno moštvo zahodne konference Los Angeles Lakers je v gosteh premagalo Cleveland s 115:108.Pri Jezernikih je imel izjemno tekmo, ki je v 38 minutah vknjižil kar 46 točk (met iz igre 19-26, trojke 7-11), 8 skokov in 6 asistenc. Drugi najboljši strelec ekipe je bils 17 točkami.Pri Clevelandu jedosegel 25 točk in 17 skokov,je prispeval 20 točk.Dallas Mavericks - Denver Nuggets 113:117 (Dončić 35 točk, 16 asistenc, 11 skokov, 4 ukradene žoge v 39 minutah; Michael Porter mlajši 30 točk, Čančar ni igral)Brooklyn Nets - Miami Heat 98:85 (Adebayo 26 točk, Dragić 21 točk, 6 skokov in 5 asistenc v 33 minutah; Durant in Harden po 20 točk)Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 119:104Indiana Pacers - Toronto Raptors 129:114Orlando Magic - Charlotte Hornets 117:108Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 108:115Chicago Bulls - Boston Celtics 103:119Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 130:108Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 122:125Memphis Grizzlies - Sacramento KingsNew Orleans Pelicans - San Antonio Spurs