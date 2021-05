Prekinjen niz Dallasa, Dončićeva tekma za pozabo

Četrtinska (ne)natančnost

Luka Dončić je izgubil pet žog, kolikor je imel tudi podaj. FOTO: Justin Ford/AFP

Goran Dragić je bil znova odličen šesti igralec. FOTO: Kathryn Riley/AFP

Nikola Jokić je popeljal Denver do zmage. FOTO: Jared C. Tilton/ AFP

Izidi:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Po štirih zmagah se je končal niz košarkarjev Dallas Mavericks v ligi NBA.je imel slab večer v Memphisu, kjer je bilo 133:104. Sta se pa zmag veselila Miamiin DenverMiami je zmagal v Bostonu s 129:121, Denver pa pri Charlotte Hornets s 117:112. Dragić je za Heat v 25 minutah prispeval 17 točk (iz igre 6:11, za tri 5:7), skok in dve podaji. Čančar je igral sedem minut, zgrešil edini met za tri točke in ujel eno žogo.Dallas je doživel prvi poraz proti Grizlijem v sezoni tudi zaradi nerazpoloženosti Dončića, ki je igral 25 minut in pol. V tem času je zadel le štiri mete iz 16 poskusov (25 %) za skupaj 12 točk, zgrešil je vse štiri trojke ter zbral po pet skokov, podaj in izgubljenih žog za indeks minus 23, kar je bilo najslabše med vsemi. Boljši je bilz 19 točkami.še vedno počiva zaradi poškodbe. Pri Memphisu sta s 24 oz. 22 točkami izstopalain»Nisem bil pravi. To je bila ena mojih najslabših predstav. Moramo se pobrati po tem porazu in jaz moram biti preprosto boljši,« se je s pepelom posul mladi Dončić, ki je tik pred koncem prvega polčasa padel na beton. Ljubljančan se je prekucnil čez mizo in pristal na trdem, preostanek tekme se je zdelo, da pazi na svoj hrbet, so zapisali pri Dallas Morning News in je povzela STA.»Bomo videli, kako bo hrbet jutri. Vedno je najhuje, ko se mišice ohladijo,« je dejal Dončić, ki pa časa za počitek do tekme s Pelikani ne bo imel.Dallas si še ni zagotovil neposredne uvrstitve v končnico. Popravni izpit bo imel že danes ponoči, ko bo gostil New Orleans. Potem ga čaka še domača tekma s Torontom v petek in za konec rednega dela v nedeljo pri Minnesoti. Mavs ostajajo pri 21 zmagah v gosteh. Eno več ima le Phoenix. Dončić je bil sinoči povsem drugačen kot nazadnje v Memphisu, ko je s trojko ob izteku časa prinesel zmago.»Stvar za nas še zdaleč ni izgubljena. A dejstvo je, da nismo dobro igrali vseh 48 minut. Zelo smo razočarani,« je dejal trenerSi je pa končnico že zagotovil Miami, za katerega spet igratain. Slednji je bil s 24 točkami najboljši strelec gostov.insta jih dosegla po 22. Pri Keltih jih je 36 prispeval, 33 pa. Miami je slavil desetič na zadnjih 13 tekmah. Butler je sicer igrišče zapustil zaradi poškodbe očesa.Za Denver, verjetnega tekmeca Dallas v prvem krogu končnice, sta po 30 točk zbralainje dal eno več za Charlotte. Denver lahko sicer osvoji še tretje mesto na zahodu, kjer se bori z LA Clippers.: Dallas 133:104Boston :121:129Charlotte :112:117Detroit :100:119Toronto :96:115: Philadelphia 103:94Chicago :107:115: Orlando 114:102: Phoenix 122:116: Oklahoma City 122:106LA Lakers : New York