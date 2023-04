Dončića in njegovih tekmecev ne bodo več nadzirali, ali kadijo travo

V nadaljevanju preberite:

Ni skrivnost, da sta morala Donovan Mitchell (Cleveland) in Damian Lillard (Portland) januarja in februarja letos na kontrolo uživanja poživil (in mamil) nemudoma po tekmah lige NBA, na katerih sta dosegla po 71 točk. Vodstvo tekmovanja je pač posumilo, da sta si ob izvrstnih predstavah pomagala na nedovoljen način. Pred dnevi pa se je dogovorilo s sindikatom poklicnih košarkarjev, da v novi kolektivni pogodbi ne bo več kaznovalo uporabe marihuane. Mnogi so prepričani, da se je nad domom marsikaterega zvezdnika v hipu dvignil beli dim.

Po dogovoru, ki bo v veljavi sedem let, bo v elitni košarkarski ligi marsikaj drugače na področju dopinških kontrol. Kakšne kazni so bile predvidene doslej in kdaj so se stvari začele mehčati? Koliko profesionalnih košarkarjev ima izkušnje z marihuano po oceni NBC Sports? Kdo so najbolj slovita imena, ki tega ne skrivajo? Kako so legalizacijo rekreativne uporabe marihuane izkoristili nekateri nekdanji asi lige NBA? Kako se v ZDA odzivajo v drugih športih?