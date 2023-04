Cuban želi, da bi Kidd in Irving ostala ob Dončiću

V nadaljevanju preberite:

Pred zadnjima nastopoma v rednem delu lige NBA košarkarji Dallasa vedo, da bodo v najboljšem primeru zasedli komaj 10. mesto, zadnje, ki vodi v dodaten predkrog končnice. Uvrstili se bodo torej veliko slabše, kot so pričakovali pred začetkom sezone, v katero so vstopili kot lanski podprvaki zahodne konference. A tudi za teoretične drobtinice se bodo morali Luka Dončić in soigralci pošteno potruditi, ter upati, da bo Oklahoma City klonila bodisi proti Utahu bodisi proti Memphisu, če že ne obakrat.

Ko se je znašla na robu prepada, se je teksaška zasedba odzvala na pravi način, z zmago nad Sacramentom. Kdo je bil junak moštva v zadnji četrtini? Kolikšen je bil Dončićev delež in kako je ocenil razplet? Zakaj še vedno verjame, da ima njegovo moštvo še vedno možnosti za napredovanje? Kaj o stanju pri Dallasu pravi njegov lastnik?