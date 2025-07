Dončićev soigralec na poti k Partizanu

Shake Milton, bivši košarkar Los Angeles Lakers, je tik pred prestopom k beogradskem Partizanu, poročajo srbski mediji. V ligi NBA je v povprečju igral 19 minut na tekmo, dosegel pa je 8,1 točke, 2,2 skoka in 2,4 podaje. Njegov met iz igre je bil 45-odstotno, met za tri točke pa 36-odstotno uspešen.

Milton ima 28 let in je v severnoameriški košarkarski ligi odigral 359 tekem. Igral je v različnih dresih, izstopajo pa Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, New York Knicks, Brooklyn Nets in nazadnje Los Angeles Lakers. Letos spomladi je zaigral tudi z Luko Dončićem, zadnjo tekmo v NBA pa je odigral 25. aprila v končnici proti Minnesoti Timberwolves.

Rekord kariere v ligi NBA je dosegel proti Orlando Magicu, ko je v dresu Brooklina dosegel 22 točk, proti San Antoniu pa je vknjižil tudi svoj edini dvojni dvojček. Partizan mu je v podpis že poslal pogodbo, njen znesek pa za zdaj še ni znan.