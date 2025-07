Lillard nazaj v domači Portland

Ameriški košarkar Damian Lillard se vrača k Portland Trail Blazers. Petintridesetletnik je za ekipo igral 11 let, preden se je pred dvema letoma pridružil Milwaukee Bucks in Giannisu Antetokounmpu. Vendar so Bucks odpustili Lillarda, ki si je aprila strgal ahilovo tetivo in bi lahko izpustil celotno prihajajočo sezono.

Zdaj je Lillard prek družbenih omrežij objavil videoposnetek iz garderobe Trail Blazers in pokazal na svojo ploščico z imenom nad garderobno omarico. Lillardova želja, da bi velik del rehabilitacije po poškodbi opravil v Portlandu z družino, je bila menda eden od dejavnikov pri odločitvi Milwaukeeja.

Prekinitev sodelovanja med njim in Bucks je v ligi NBA povzročila precejšnje presenečenje, saj mora Milwaukee igralcu v naslednjih petih letih še vedno izplačevati 113 milijonov dolarjev (97,24 milijona evrov) plače. Vendar pa je Milwaukee s prenosom finančnih obveznosti zdaj lahko podpisal pogodbo z Mylesom Turnerjem.

Po poročanju ameriških medijev bo Lillard v Portlandu podpisal triletno pogodbo, vredno 42 milijonov dolarjev (36,14 milijona evrov). Prav tako naj bi bil edini igralec v ligi poleg LeBrona Jamesa iz Los Angeles Lakers, ki ima v pogodbi klavzulo, ki prepoveduje prestop brez njegovega soglasja. To je v ameriškem športu izjemna redkost.

Lillard je najboljši strelec Trail Blazers vseh časov (19.376 točk) in edini igralec, ki je na eni tekmi dosegel vsaj 70 točk.