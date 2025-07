Jokić si je oddahnil, Dončića tudi doma čakajo težave

Kadrovski vrtiljak v ligi NBA se še vedno vrti, čeprav največja košarkarska imena že nekaj časa uživajo na odmoru. Denver Nuggers so odbili »napad« iz Grčije, kadrovski premiki se dogajajo tudi v soseščini Luke Dončića, medtem ko je Vlatko Čančar košarki prek luže pomahal v slovo.

Vodstvo košarkarskega moštva iz lige NBA Denver Nuggets si lahko oddahne. Poleti so v eni od menjav v svoje moštvo privabili litovskega centra Jonasa Valančiunasa, ki bo velika okrepitev za kratko klop Denverja in bo lahko pomagal v minutah, ko bo Nikola Jokić potreboval nekaj odmora. Po menjavi je nekaj časa izgledalo, da Valančiunas ne bo odšel v Kolorado, na mizi je imel mikavno ponudbo Panathinaikosa, a bo spoštoval pogodbo in v prihodnji sezoni nosil dres zlatih zrn iz mesta miljo visoko.

Jonas Valančiunas je še za leto dni odložil vrnitev v Evropo. FOTO: John Hefti/Reuters

»Zanimala me je ideja, da bi igral za Panathinaikos, bližje domu. A to bo moralo počakati. Spoštoval bom svojo pogodbo in to sezono igral za Nuggets. Dal bom vse od sebe, da bomo v igri za šampionski prstan,« je pojasnil 33-letnik. Novega delodajalca je v teh dneh našel še en veteran, Chris Paul se je dogovoril za enoletno pogodbo z Los Angeles Clippers, kjer je pred desetletjem pustil močan pečat v navezi z Blakom Griffinom. Clippers gradijo močno zasedbo, pripeljali so tudi Bradleyja Beala, Luko Dončića pa v dresu Los Angeles Lakers čaka veliko dela, če želi ohraniti primat v mestu angelov. Prihod Marcusa Smarta je zagotovo korak v pravo smer.

Čančar odhaja v Milano

Vlatko Čančar je zaključil šest let dolgo zgodbo v ligi NBA, morda bi se razpletlo drugače, če ga ne bi ustavila težka poškodba kolena. FOTO: Kelley L Cox/Reuters

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je uradno postal član italijanske Olimpie iz Milana. Po šestih letih v moštvu Denver Nuggets je zanj zmanjkalo priložnosti, zato se vrača v Evropo, z moštvom iz Lombardije je sklenil večletno pogodbo. »Rad bi se zahvalil Olimpii za priložnost, da se pridružim tako slavni ekipi z bogato zgodovino in tradicijo. Vesel sem, da bom nosil ta dres, dal bom vse od sebe, da bom to počel s ponosom,« je dejal Čančar. Za Denver je odigral 143 tekem rednega dela in 15 v končnici, v sezoni 2022/23 je z moštvom osvojil naslov prvaka lige NBA.