Dončićev solo ne more utišati starih rokerjev

V nadaljevanju preberite:

V zgodovini lige NBA še nobena ekipa v končnici ni nadoknadila zaostanka z 0:3 v zmagah. »Res je, toda imamo Luko Dončića,« se lahko tolažijo navijači Dallasa, a to je po tretjem zaporednem porazu z Golden State Warriors, prvem na domačem igrišču, zadnja rešilna bilka. Bojevniki kažejo obrise iz šampionskih sezon – potem ko so bili v rednem delu le za odtenek boljši od Teksašanov, se zdi, da so v ključnem delu sezone ujeli najboljšo formo, skupaj seveda z okrevanjem vseh udarnih adutov. Stare rokerje je tudi tokrat kar malce zasenčil Andrew Wiggins.