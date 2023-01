Dončićev vzornik je tik za petami Abdul-Jabbarju

V nadaljevanju preberite:

LeBron James ni po naključju vzornik Luke Dončića. V ligi NBA je navduševal že z 18 leti, se z lovca na individualne dosežke, ki so mu pogosto očitali sebičnost, prelevil v enega najbolj raznovrstnih košarkarjev vseh časov in nato še v lovca na šampionske lovorike. Čeprav je 30. decembra dopolnil 38 let in več kot polovico življenja igra v elitni konkurenci, je v naslednjih dveh tekmah dosegel 47 in 43 točk v dresu Los Angeles Lakers. Zdaj je pred njim eden od zadnjih možnih mejnikov. Na igrišču je dosegel malone vse, zunaj njega zaslužil milijardo dolarjev že pred dvema letoma. Kaj ga še žene?