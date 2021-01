Dvojna korist za Golemčeve fante: nova zmaga in poduk za nadaljevanje

Cedevita Olimpija : Bourg 94:91 (70:71, 55:51, 24:21) Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki Aliaga (Špa), Van den Broeck (Bel) in Šukys (Lit).

Cedevita Olimpija: Perry 14 (5:6), Blažič 30 (9:10), Murić 5, Jones 16, Hopkins 16 (2:2) – prva peterka; Brown 5, Hodžić, Dimec 2, Rupnik 6 (3:4); Radović, Duščak in Marinković niso igrali.

Bourg: Wright, Anđušić 25 (7:7), Courby 15 (2:2), Peacock 9 (4:4), Buva 12 (2:3) – prva peterka; Benitez 5, Ašćerić 9 (1:2), Pelos 14 (6:6), Dary-Sagnes, Daval-Braquet 2; Simon in Vučević nista igrala.

Met za dve točki: Cedevita Olimpija 18:27 (67 %), Bourg 15:25 (60 %); za tri: Cedevita Olimpija 13:31 (42 %), Bourg 13:33 (39 %); skoki: Cedevita Olimpija 32 (24+8), Bourg 23 (18+5).

Ljubljanski kapetan (levo) in Danilo Anđušić (desno) sta bila izjemno razpoložena v napadu. FOTO: Cedevita Olimpija

Francozi grozili do zadnje sekunde

Kako bodo košarkarji Cedevite Olimpije rešili zadrego, ko ne bodo zadevali za tri točke v neverjetnih serijah, so se pred dvobojem s francoskim Bourgom v 3. kolu drugega dela evropskega pokala upravičeno spraševali njihovi privrženci. Dobili so polovičen odgovor. Ljubljančani so pod vodstvom svojega izjemno razpoloženega kapetana, ki je že v prvem polčasu dosegel 21 točk, prišli do nujne zmage v boju za preboj v četrtfinale, čeprav kljub 13 trojkam niso povsem zablesteli z ostrostrelskimi podvigi. Nalogo bi si lahko olajšali predvsem z boljšo igro v obrambi.O soočenju dveh napadalno usmerjenih zasedb s številnimi dobrimi strelci veliko pove že rezultat uvodnih 20 minut tekme – 55:51. Gostitelji so s pridom izkoriščali tradicionalne težave francoskih tekmecev pri preprečevanju prodorov, Blažič inpa sta do glavnega premora metala za tri točke po 3:4, a to ni bilo dovolj za zgodnji pobeg.Bourg se je predstavil kot žilavo moštvo, čeprav je že po treh minutah ostal brez prvega organizatorja igre, ki si je po nekajtedenski odsotnosti znova poškodoval stopalo. Ljubljančani so po vodstvu s 13:6 v hipu zaostali s 13:17, preveč mlačno pokrivanje srbskega branilcapa jih je v 14. minuti stalo primanjkljaja sedmih točk (28:35). Toda Blažič mu je začel odgovarjati s še večjo vnemo in pričakal konec prvega polčasa, v katerem sta obe moštvi dosegli po sedem trojk in napovedali celo lov na stotico, z metom za dve točki 3:5, za tri 3:4 in prostimi meti 6:6.V tretji četrtini je strelski ritem vidno popustil, še posebej pri Cedeviti Olimpiji, ki je ta del tekme izgubila s 15:20 in po vodstvu s 60:51 pričakala začetek odločilnih desetih minut z zaostankom 70:71. Težko se je bilo ogniti občutku, da so njeni košarkarji nekoliko podcenili moč nasprotnega moštva, saj je Bourg kar z 28 točkami razlike izgubil v Podgorici z Budućnostjo, ki so jo sami dvakrat premagali prejšnji teden. In ko so si Francozi okrepili samozavest, jih ni bilo lahko ustaviti. Na vso moč so se trudili tudi po zadnjem vodstvu s 77:75, vse večjih težavah njihovih visokih košarkarjev z osebnimi težavami in postopnem padcu Anđušića, ki je začel vidno šepati.Jones insta z zaporednimi trojkami prinesla Ljubljančanom prednost 88:79, toda 19 sekund pred koncem se je proti nizki peterki Bourga stopila na pičlih 92:91. Končni rezultat je postavilz dvema prostima metoma, saj Anđušić ni zadel za izenačenje. Prvo ime večera pa je bil brez konkurence Blažič s 30 točkami (za dve 3:5, za tri 5:8, prosti meti 9:10), 7 skoki in 4 asistencami.Olimpijin trenerje po tekmi dejal: »Čestitke fantom za zelo pomembno zmago. Igramo v norem ritmu, zato smo se te tekme bali. Videlo se je, da nismo imeli energije in intenzivnosti v obrambi, ki sta nas krasili na preteklih dveh ali treh nastopih. A vodili smo med skozi celotnim dvobojem in fantom čestitam, da so v končnici ohranili hladno glavo in zadeli proste mete. To je zelo pomemben pokazatelj značaja ekipe. Ambicije so s tekme v tekmo enake. Ne gledamo predaleč v prihodnost, ampak se pripravljamo na prihajajoče izzive.«