Nemci zaokrožili zbirko odličij, sledi poslastica

Košarkarji Nemčije so osvojili bronasto medaljo na 41. evropskem prvenstvu v Berlinu, potem ko so danes premagali Poljsko z 82:69 (19:14, 36:23, 54:49). Zanje je to tretja medalja na evropskih prvenstvih; 1993 so bili zlati, 2005 pa srebrni.

Za Poljsko je bila to šesta tekma v boju za bronasto medaljo. Dobili so dve - 1965 in 1967 -, s čimer so tretja reprezentanca na EP po številu nastopov v tekmah za tretje mesto. Več jih imata le današnja finalista Francija (9) in Španija (8).

Gostitelji prvenstva so do zmage prišli šele v zadnji četrtini. Potem ko so v prvem polčasu vodili že s 15 točkami prednosti, so Poljaki v 37. minuti izenačili izid na 59:59. Odločilni je bil delni izid 8:0, s katerim so Nemci pobegnili na 73:64.

Poljska, ki je v četrtfinalu izločila Slovence, je ostala brez odličja. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Najboljša strelca Nemčije, ki je v zadnji četrtini zadela šest trojk (skupno 15:37), sta bila Dennis Schröder s 26 točkami in Johannes Voigtmann, ki je zbral 14 točk, 9 skokov in 6 podaj. Pri Poljski je Michal Sokolowski dosegel 18 točk, Jakub Garbacz pa dvanajst.

V tekmi za zlato medaljo se bosta ob 20.30 pomerili reprezentanci Španije in Francije. Španci bodo naskakovali četrti naslov na evropskih prvenstvih, Francozi pa drugega v zgodovini.