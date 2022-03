Erjavec ostaja predsednik

Na seji skupščine Košarkarske zveze Slovenije so pričakovano vnovič izvolili za predsednika Mateja Erjavca.

Ljubljanski odvetnik je bil edini kandidat za najvišji položaj v krovni zvezi in je začel svoj tretji zaporedni mandat, prvič je bil izvoljen leta 2014, ko je nasledil Romana Volčiča. Erjavec je sicer 11. predsednik KZS, najdlje je bil na njenem čelu Dušan Šešok (1996-2010).

»Članom Košarkarske zveze Slovenije se zahvaljujem za ponovno izkazano zaupanje. Vodenje krovne košarkarske organizacije v Sloveniji je zame velika čast in hkrati obveznost. Veselim se nadaljnjega dela z ekipo odličnih in uigranih sodelavcev. Košarkarsko zvezo Slovenije čakata vsaj dve res izjemno zahtevni leti. Pred nami je namreč zelo delovno in tekmovalno ter organizacijsko intenzivno obdobje. Letos bodo slovenske moške in ženske reprezentance vseh starostnih kategorij nastopile na rekordnem številu tekmovanj v zgodovini zveze. Prihodnje leto pa nas čaka organizacija ženskega eurobasketa, ki je tako finančno, kot organizacijsko velik izziv in priložnost za dodaten razvoj ženskega športa in hkrati za promocijo Slovenije v Evropi. Glede na težke čase izzivov ne bo zmanjkalo niti na klubskem področju, kjer si skupaj s klubi želimo dvigniti raven ligaških tekmovanj,« je po izvolitvi dejal Erjavec, poroča STA.