FMP z zmago v Tivoliju še poglobil težave zmajev

Košarkarji Cedevite Olimpije so v petem nastopu v ligi ABA doživeli drugi poraz, prvega pred domačim občinstvom. V Tivoliju so morali priznati premoč beograjski ekipi FMP, ki je bila boljša z 90:85. Ljubljančani imajo zdaj skoraj štirinajstdnevno pavzo zaradi reprezentančnih obveznosti, ki jim bo prišla še kako prav, da v zasedbo vrnejo tri poškodovane igralce, Zorana Dragića, Karla Matkovića in Lovra Gnjidića. Naslednjo tekmo v ligi ABA bodo igrali 19. novembra v gosteh pri Igokeji, tri dni kasneje pa bodo v evropskem pokalu gostili ukrajinski Prometej.

FMP se je s peto zmago v šestih tekmah priključil vodilnim ekipam lige ABA. Do uspeha je prišel povsem zasluženo, saj je v drugem polčasu prikazal bolj zbrano in disciplinirano igro. Ključen korak do zmage je naredili v prvih petih minutah tretje četrtine, ko se je z delnim rezultatom 14:2 oddaljili na 60:45.

Cedevita Olimpija se je štiri minute pred koncem približala na 74:81, dobrih 100 sekund do zaključka na 79:83 in kasneje še na 85:88, za kaj več pa bi morala zadeti kakšno trojko več (9:23), ujeti žogo ali dve več pod svojim obročem (FMP je imel 10 skokov v napadu) ter imeti še kakšnega razpoloženega igralca več v napadu. Yogi Ferrell (met 6:14, 9 podaj) in Amar Alibegović (met 7:10, 7 skokov) sta dosegla po 18 točk, 16 pa jih je dodal Josh Adams (met 6:12).