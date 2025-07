Čudežni deček lige NBA se vrača na parket

Na košakarski parket se vrača francoski zvezdnik Victor Wembanyama. Član San Antonio Spurs, pektratnih prvakov severnoameriške lige NBA, je bil odsoten od letošnjega februarja, ko so mu v desni rami odkrili strdek.

»Dobil sem uradno dovoljenje za vrnitev na košarkarska igrišča,« je za L'Equipe dejal 21-letni Francoz. 221 centimetrov visoki Wemby je v ligi NBA debitiral v sezoni 2023/24, ko je po koncu postal celo najboljši novinec. Sezono kasneje je do poškodbe odigral 46 tekem, na katerih je v povprečju dosegal 24,3 točke, 11 skokov in 3,7 podaje na tekmo.

Zaključek letošnjega tekmovanja v ligi NBA je moral Francoz pospremiti s tribun. FOTO: Jerome Miron/Imagn Images Via Reuters

Čeprav so pri teksaškem klubu pričakovali, da bo Francozovo okrevanje precej dolgotrajnejše, pa so sporočili, da se bo klubskim pripravam pridružil konec septembra. Na evropskem prvenstvu, ki se začenja 27. avgusta in kjer bo visoko ciljala tudi slovenska izbrana vrsta, sicer ne bo zastopal barv domače reprezentance, ki je ob Srbiji in Nemčiji med glavnimi favoriti za zmago. V skupinskem delu, ki ga bodo gostile poljske Katovice, se bo Francija srečala tudi s Slovenijo. Naše fante na čelu z Luko Dončićem čakajo še reprezentance Belgije, Poljske in Izraela.

Spisek poškodovancev v ligi NBA se ne krajša, na treningu se je namreč poškodoval 35-letni član Philadeplhia 76ers Paul George, ki je v ponedeljek po poškodbi na treningu že prestal operacijo levega kolena.