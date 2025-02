Šok za San Antonio: Wembanyama že končal sezono

Mladi francoski košarkarski zvezdnik Victor Wembanyama je že končal sezono v ligi NBA. Kot so sporočili iz njegovega kluba San Antonio Spurs, so pri 21-letnem asu iz Le Chesnaya odkrili strdek v desni rami.

V sporočilu za javnost so pojasnili, da so strdek pri Wembanyami odkrili po tem, ko se je vrnil z nedeljske tekme zvezd v San Franciscu. »Victor bo verjetno izpustil preostanek rednega dela sezone 2024/25,« so še pripisali pri klubu, za katerega Wembanyama v povprečju v tej sezoni dosega po 24,3 točke, enajst skokov, 3,7 podaje in 3,8 blokade.

San Antonio sicer ta čas v zahodni konferenci zaseda 12. mesto.