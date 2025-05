Poslavlja se Gregg Popovich, velikan košarke, treniral je tudi s steklenico vina

Dolgo je novica visela v zraku, ob koncu rednega dela in v pripravah na nabor lige NBA pred novo sezono pa dobila potrditev. Legendarni Gregg Popovich se dokončno poslavlja s trenerskega stolčka San Antonio Spurs, kjer je kar 29 let izjemno vodil moštvo in se zapisal v zgodovino kot eden najboljših trenerjev vseh časov.

Popovich je bil s klopi odsoten od začetka novembra, ko se je zaradi možganske kapi umaknil stran od moštva in prepustil vodenje moštva Mitchu Johnsonu. Ob koncu februarja je na srečanju z igralci zatrdil, da se bo v prihodnje poskušal vrniti na klop, aprila pa je bil zaradi novih zdravstvenih težav 76-letnik znova hospitaliziran.

»Moja strast in ljubezen do košarke ostajata enaka, a je prišel čas, da se poslovim kot trener. Večno bom hvaležen moštvu, igralcem, pomočnikom in mestu, ki mi je dalo tako veliko,« je v izjavi za javnost povedal Popovich. Z delom v moštvu San Antonio Spurs je začel že leta 1988 kot pomočnik Larryju Brownu, delo glavnega trenerja pa je opravljal od decembra 1996.

FOTO: Daniel Dunn/Reuters

S 1422 zmagami v rednem delu lige NBA je Popovich rekorder, je tudi član Naismithove košarkarske hiše slavnih. V karieri je najlepše obdobje preživel s Timom Duncanom, med leti 1998 in 2019 je San Antonio kar 22-krat zapored popeljal v končnico. Osvojil je pet šampionskih prstanov, trikrat je bil izbran za trenerja leta.

Zadnji prstan je osvojil s Kawhijem Leonardom, njegov labodji spev in poslednji projekt bi moral biti Victor Wembanyama, a bo poslej nad kariero izvrstnega Francoza bedel kot predsednik košarkarskih operacij.