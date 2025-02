Glas umiril ljubljanske živce in potegnil voz do 24. zvezdice

V dvorani Kodeljevo so gledalci pospremili pričakovan razplet finala košarkarskega pokala, igralkam Cinkarne so se na seznamu prvakov pridružili še igralci Cedevite Olimpije. Krka je na začetku tekme presenetila favorizirane Ljubljančane, ki so nato dvignili ritem igre in zasluženo slavili s 102:71.

Moštvi sta lahko nastopili z le štirimi tujci, trener Olimpije Zvezdan Mitrović se je odločil za udarne adute Joana Beringerja, Devina Robinsona, Bryntona Lemarja in Devanteja Jonesa, ki pa so bili na začetku tekme nepripravljeni na agresivno igro Krke. Novomeščani so hitro povedli za 12 točk, a Mitrovića ni zgrabila panika, v igro je z menjavami vnesel potrebno intenzivnost in na krilih kapetana Jake Blažiča je Olimpija do konca prve četrtine zaostanek stopila, Krka je vodila le še s 25:23.

FOTO: Cedevita Olimpija

Tekma se je prelomila v drugi četrtini, ko je na sceno stopil Gregor Glas. Pri metu je začutil roko in začel rešetati mrežico Krke z razdalje, sam je nanizal 13 zaporednih točk Olimpije, ki je ušla na +11. Takrat so se favorizirani domačini na Kodeljevem dokončno umirili in prednost se je le še povečevala.

Ob koncu tretje četrtine je Jones s cirkuško trojko razblinil vse dvome o zmagovalcu, zadnjih 10 minut je bilo le še formalnost pred podelitvijo slovenskega pokala, ki zasluženo ostaja v rokah Cedevite Olimpije. Najboljši strelec tekme je bil z 19 točkami Glas, Jones jih je dodal 17, Aleksej Nikolić pa 15. Pri Krki je bil najbolj razpoložen Tayler Persons s 14 točkami, Robert Jurković jih je prispeval 9.

»Tudi sam nisem pričakoval tako lahke tekme, pa daleč od tega, da je bila lahka. Ko je druga peterka vstopila na parket, je dvignila intenzivnost in zbudila tudi vse nas. V drugem polčasu je bilo nato bolj enostavno. Pravila glede tujcev so, kot so, vsi ostali smo se morali bolj dokazati in vesel sem, da se nam je izšlo,« je takoj po tekmi povedal junak zmage Glas.

Radović bo izpustil reprezentančni zbor Krilni igralec Olimpije Rok Radović je začutil bolečino v mečni mišici, za okrevanje bo potreboval krajši odmor, zato na pokalnem finalu ni igral, izpustil pa bo tudi prihajajočo reprezentančno akcijo, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Oba finalista do konca sezone čaka srdit boj v ligi ABA in nato, če bo sezona potekala po pričakovanjih, tudi v finalu državnega prvenstva.