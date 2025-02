V Splitu po željah Ljubljančanov, v Novem mestu Zagrebčanov

Po visoki zmagi v prejšnjem krogu proti zadnjemu Mornarju so se Ljubljančani pomerili še z eno ekipo s spodnjega dela lestvice. Na koncu so na gostovanju v Splitu prišli do novih dveh točk, a pot do uspeha ni bila lahka.

V uvodu so sicer bili boljši, dobili prvo četrtino za osem (23:15) in imeli v nadaljevanju tudi že +10, a so se domači vztrajno vračali. Ob polčasu so tako zaostajali le za točko, tudi ob koncu tretjega dela pa je gostom šele trojka Devanteja Jonesa ob sireni zagotovila nekoliko večjo prednost (54:49).

Približno takšno razliko so nato zmaji tudi zadržali do konca. Domači so bili sicer blizu, vendar ne dovolj, da bi še lahko poskrbeli za preobrat. Po protinapadu in košu JR Stewarta za 72:66 pa je bil dvoboj tudi dokončno odločen.

Pri Ljubljančanih je Stewart končal pri 14 točkah, po 12 sta jih dodala Jones in Aleksej Nikolić.

V Novem mestu je Krka zamudila priložnost za ključen korak do obstanka v Ligi ABA in za deseti zaporedni poraz po podaljšku izgubila s Cibono z 92:97. V napeti končnici rednega dela sta imela obe ekipi priložnost za zmago. Jan Špan in Tibor Mirtić sta zgrešila trojki za gostitelje. Center Filip Bundović je bil junak v podaljšku, ko je dosegel devet točk. Zadel je trojko in še šest prostih metov.

Špan in Mirtić s po 22 točkami sta bila najboljša strelca Novomeščanov.