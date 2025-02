Še sedmič zapored so pokal vzdignile Celjanke

Damir Grgić, trener Cinkarne Celje: »Čestitke igralkam, strokovnemu štabu, klubu in našim navijačem. Mislim, da smo zasluženo zmagali, čeprav smo imeli pred finalom kar precej težav z boleznimi in manjšimi poškodbami. Ne morem reči, da smo igrali fantastično, a to se tekme, ki jih moraš dobiti, in mi so to naredili.«

Robert Matevžič, trener Triglava: »Puncam čestitam za borbo vseh 40 minut. Tudi ko so tekmice že vodile z 20 točkami razlike, smo jih poskušali ujeti in presenetiti, a žal nam je zmanjkalo moči. Že prej v drugi četrtini nam je padla tudi zbranost, izgubili smo preveč žog, kar so izkušene igralke Celja znale kaznovati.«