Številni ogledniki iz NBA so v polnih Stožicah imeli kaj videti

Občinstvo v Stožicah je v zgodnjem torkovem večeru pospremilo košarkarsko poslastico, pred polnimi tribunami (praznih je ostalo le nekaj sedežev v spodnjem ringu, v Stožicah je bilo prek 6000 gledalcev) je bila tudi intenzivnost košarke na parketu na zelo visokem nivoju. Manjkala je le domača zmaga, a so si košarkarji Cedevite Olimpije kljub porazu (66:72) zaslužili aplavz.

FOTO: Jan Gregorc/Cedevita Olimpija

Valencia je moštvo z evroligaškim pedigrejem in vrtoglavim proračunom, je prvi favorit za zmago v evropskem pokalu in vozovnico nazaj med evropsko košarkarsko elito. V dvorani naj bi bilo več kot 20 NBA oglednikov, ki so imeli na piki predvsem ljubljanskega centra. In imeli so kaj videti. Francoski 19-letnik je ob osmih točkah zbral še sedem skokov in tri blokade, a če bi v statistiko všteli vse mete, ki jih atletski Beringer z dolgimi rokami ovira, da nimajo nikakršnih možnosti, bi bila ta številka dvomestna.

Na krilih Francoza je Olimpija v prvih minutah povedla s 13:3, Valencia je vrnila z enako mero in po desetih minutah sta bili moštvi poravnani. Nobena od ekip si večje prednosti na tekmi ni uspela priigrati vse do zadnjih minut, ko se je Valencia odlepila najprej na štiri, nato na končnih šest točk prednosti. Olimpija lahko obžaluje nekaj zapravljenih priložnosti za zmago, zgrešili so preveč prostih metov (16/23), predvsem pa je odpovedal met za tri točke, in to kljub dejstvu, da so ji je Olimpija priigrala številne odprte mete. Šest trojk iz 25 poskusov je bilo na koncu (za las) premalo, tudi izjemna meta z osmih metrov Alekseja Nikolića, ki je v zadnjih minutah sam držal Olimpijo v igri, nista bila dovolj.

Košarkarji po tekmi v Stožicah so bili razočarani, a jim pristopa ne gre očitati. FOTO: Filip Barbalić/Cedevita Olimpija

Po zmagi je bilo v dvorani čutiti razočaranje, a tudi veliko upanja pred letošnjo končnico. Zmaji za potrditev mesta v njej potrebujejo še zmago nad odpisanim Hamburgom, glede na razplet preostalih tekem v skupini pa je odvisno, na katerem mestu bo Olimpija redni del evropske sezone končala. Izgubljeno še ni niti drugo mesto, a bodo potrebovali nekaj pomoči s preostalih obračunov.

V morebitni osmini finala bo Olimpija favorit, lahko (če ne bo velikega presenečenja v Hamburgu) bo računala tudi na pomoč domače publike v Stožicah. Ta je v torkovem večeru spomnila na zlate tivolske čase, ko so se v naelektrenem vzdušju zatresle tudi roke Reala, Panathinaikosa, Žalgirisa, ... Morda se bo seznamu do konca sezone pridružil še kakšen velikan.

Trener Zvezdan Mitrović po tekmi Čestitke Valencii za zmago. Mi smo storili vse, kar smo si zadali. Igrali smo z eno najboljših ekip, ne le v evropskem pokalu, ampak tudi v Evropi, po mojem mnenju, tudi z ekipo, ki trenutno igra najboljše od vseh ekip. Sto točk, štirideset skokov na tekmo, njihova statistika pove vse. Tudi mi smo igrali dobro, držali ritem in kontrolirali skok, a žal to ni bilo dovolj za zmago nad Valencio. V zadnjih petih minutah igre nam je padla koncentracija. Začeli smo ponavljati osnovne napake glede metov za tri točke in sprejeli nekaj slabih odločitev v obrambi, kar nas je na koncu stalo zmage. Vsi, ki spremljajo košarko, vedo, kdo nam je stal nasproti na igrišču. V garderobi sem ekipi čestital za dobro energijo in trud. Lepo je bilo čutiti tudi podporo s tribun, ki je bila še toliko bolj pomembna.

Pogled na polne tribune v Stožicah. FOTO: Filip Barbalić/Cedevita Olimpija