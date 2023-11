Golden State nemočen brez Curryja in Greena

Košarkarji Golden State Warriors so brez poškodovanega Stephena Curryja in kaznovanega Draymonda Greena v severnoameriški ligi NBA izgubili še petič zapovrstjo. V gosteh je bila zasedba Oklahoma City Thunder boljša s 128:109. Na edini preostali tekmi so Miami Heat doma s 122:115 ugnali Brooklyn Nets.

Golden State, prvaki sezone 2021/22, so to tekmovalno obdobje začeli dobro z razmerjem zmag 6-2, po petih zaporednih porazih pa so zdrsnili na osmo mesto zahodne konference.

Moštvo iz San Francisca je drugič zapovrstjo igralo brez poškodovanega Curryja (koleno), Green pa je izpustil prvo od petih tekem zaradi kazni, ki jo je prejel zaradi pretirane grobosti na tekmi proti Minnesota Timberwolves.

Ob njuni odsotnosti je 21 točk dosegel Jonathan Kuminga, manjkal je predvsem prispevek Klaya Thompsona (5 točk). Pri gostih iz Oklahome je 24 točk dosegel Shai Gilgeous-Alexander (6/21 iz igre), 23 točk je dodal Isaiah Joe.

Oklahoma je z osmimi zmagami in štirimi porazi na četrtem mestu zahodne konference. Drugi so Dallas Mavericks (9-3) s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem. Ti bodo vnovič na parketu v noči s sobote na nedeljo, ko bo Ljubljančan z ekipo gostoval pri Milwaukee Bucks.

Bucks (7-4) so na vzhodu peti, ponoči jih je prehitela zdaj tretjeuvrščena zasedba Miami Heat (8-4), ki je bila boljša od Brooklyn Nets (6-6).

Pri domačih je blestel Jimmy Butler s 36 točkami. Zadel je 12 od 19 metov iz igre in blokiral še tri mete tekmecev. Duncan Robinson je dosegel 26 točk, za tri točke pa zadel šest od desetih metov. Pri mrežicah sta po 23 točk dosegla Mikal Bridges in Lonnie Walker.

Izida:

Miami Heat – Brooklyn Nets 122:115

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 109:128