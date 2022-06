Goran Dragić in Luka Dončić sta nared, FIBA malo manj

V nadaljevanju preberite:

Minuli dnevi so večkrat vznemirili slovensko košarkarsko javnost. Najprej ob vesti, da bo Goran Dragić 30. t. m. proti Hrvaški odigral poslovilno tekmo za slovensko reprezentanco. Nato v boju za vstopnice v dvorani Stožice, ki so jih razprodali v pičlih treh urah. Slednjič še ob dvomu, ali bodo slavljenec, Luka Dončić in Vlatko Čančar sploh lahko nastopili zaradi odprtih vprašanj pri zavarovanju pogodb igralcev iz lige NBA. A direktor izbrane vrste Matej Likar zagotavlja: »Nikakršne bojazni ni, da ne bi mogli nastopiti na spektaklu!«

Na čem temelji njegov optimizem, čeprav ima zaplet dveletne korenine? Kaj je glavni kamen spotike? Zakaj je Dragić v drugačnem položaju kot Dončić in Čančar? Kakšni so možni scenarij za avgustovski cikel kvalifikacij za SP in evropsko prvenstvo?