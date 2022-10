Goran Dragić je zadeval trojke, Luka Dončić proste mete

V nadaljevanju preberite:

V množici 82 nastopov v rednem delu lige NBA ima posamičen poraz že skoraj zanemarljiv pomen. Pa vendar si vsi košarkarji želijo začeti sezono z zmago, ne le zaradi vraževerja, toda prvi dvoboj prinese zadovoljstvo le polovici. Trojica slovenskih adutov je optimistično pričakala štart, a uspeha se je veselil le Goran Dragić, s Chicagom je v Miamiju ugnal nekdanje soigralce. Dallas je z Luko Dončićem na čelu nesrečno in nespretno klonil v Phoenixu, Denver z Vlatkom Čančarjem gladko v Salt Lake Cityju.

Dončić je začel svojo peto sezono pod ameriškimi obroči v slogu prejšnjih, kako? Kdo mu je tokrat najbolj priskočil na pomoč? Kako je tekmo videl trener Jason Kidd in kako slovenski as, ki je bil vnovič samokritičen? Zakaj je že dobil prvo tehnično napako v prvenstvu? Dragić medtem ni pozabil, da je šest sezon in pol nosil dres Miamija in z njim dosegel kar nekaj lepih uspehov, prav tako, da je Florida njegov drugi dom.