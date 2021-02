James in drugi prejeli zaušnico od največjih izzivalcev

Košarkarji Brooklyna so tudi brez Kevina Duranta v Los Angelesu s 109:98 premagali Lakerse in zmagali petič zapored. Vlogo prvega moža pri zelo moštveno razpoloženih gostih je pripadla Jamesu Hardnu, kmi je dosegel dvojni dvojček, medtem ko je pri prvakih LeBron James dosegel največ točk – 32.



Miami je brez poškodovanega Gorana Dragića s 118:110 po skorja petih letih prvič zmagal v Sacramentu. Jimmy Butler je s 13 točkami, 13 podajami in desetimi skoki dosegel zaporedni trojni dvojček, a ni bil edini s trojnim dvojčkom pri zmagovalcih. Še boljši izkupiček je imel Bam Adebayo, ki je dosegel 16 točk, 10 podaj, 12 skokov.



Miami se bo v soboto pomeril z LA Lakers.



Izidi NBA –



LA Lakers : Brooklyn 98:109 (James 32, 8 skokov in 7 podaj, Kuzma 16 in 10 skokov, Harrell 10; Harden 23 in 11 podaj, Harris 21, Irving 16, Luwawu Cabarrot 15).

Milwaukee : Toronto 96:110 (Antetokounmpo 23, 12 skokov in 8 podaj, DiVincenzo 14; Powell 29, Siakam 27).

Sacramento : Miami 110:118 (Bjelica 25 in 8 skokov, Bagley 19 in 10 skokov; Herro 27, Olynyk 22, Robinson 20, Adebayo 16, 12 skokov in 10 podaj, Nunn 16, Butler 13, 13 podaj in 10 skokov).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: