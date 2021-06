Brooklyn straši tekmece: Milwaukee nemočen, Phoenix vodi proti Denverju

MVP-obračun prepričljivo Durantu

Na poti do druge zmage nad Milwaukeejem so košarkarji ekipe Brooklyn Nets postavili nov klubski rekord z 21 zadetimi meti za tri točke.je za svoje newyorške soigralce glasno navijal z roba igrišča, njegova odsotnost pa se po hitri poškodbi po manj kot minuti igre na prvi tekmi ni prav nič poznala.je dosegel 32 točk v treh četrtinah in tlakoval pot do suverene zmage, ki je Brooklynčane močno približala konferenčnemu finalu. Domači še nikoli v zgodovini kluba, ko gre za tekme končnice, niso bili tako prepričljivi, saj so vodili že za 49 točk, najučinkovitejše moštvo lige pa so zadržali 34 točk pod njegovim povprečjem.»Mislim, da smo vsak posamezen večer sposobni veličine,« je zadovoljen ugotavljal. »Večinoma smo le počeli tisto, kar moramo, zmagati dve doma in nato moramo videti, če nam bo ta igra sledila na gostovanju. Moramo ostati osredotočeni,« je opozoril Durant.Irving je dodal 22 točk,pa je s 13 točkami in šestimi skoki povsem spodobno nadomestil Hardna. Brooklyn si je s hitrim kroženjem žoge vnovič zlahka pripravljal odprte mete, ki so za nameček praviloma zadeli svoj cilj (52 odstotkov iz igre, 21/42 za tri točke). Milwaukee po maščevanju Miamiju z »metlo« zdaj potrebuje vsaj eno zmago pred domačimi navijači, da se izogne podobnemu ponižanju.je 18 točkam dodal 11 skokov, a je bil v dvoboju košarkarjev, ki sta v karieri že osvojila več naslovov za najkoristnejša igralca v ligi (MVP), povsem nemočen proti Durantu in v zadnji četrtini razočaran sedel na klopi.»Čutimo, da smo boljši od naših trenutnih predstav, to pa tudi vemo. A v tem trenutku ne smemo resnično biti na tleh. Moramo ostati pozitivni,« je soigralce hrabril branilec. Vsaj malce se je prebudils 17 točkami, medtem ko jih je Holiday dosegel 13. Tretja tekma bo v Milwaukeeju v četrtek, ravno v domačem Wisconsinu je Brooklyn v zaključku rednega dela dvakrat izgubil brez poškodovanega Hardna. Ta je na videz že povsem zdrav denimo proslavljal koš Duranta, ki je švignil mimo Antetokounmpa in ob koncu tretje četrtine poskrbel za vodstvo s 95:65. Brooklyn je po tem, ko je bila razlika le tri točke, v prvi četrtini povedel s 36:19. Durant je odigral vso četrtino in dosegel 13 točk.Kljub temu, da sta z Irvingom na začetku druge četrtine počivala, je z nizom 7:2 prednost še narasla (43:21), ko je z razdalje zadel. Slednjemu je z zabijanjem po podaji Browna uspela tudi poteza večera, Antetokounmpo se je v zadnjem hipu umaknil, da mu žoga ob zabijanju ne bi z vso silo priletela v glavo. Prednost je nato le še rasla, v slačilnico sta se ekipi podali pri rezultatu 65:41.Ozdravelije z 21 točkami in 11 podajami prispeval svoj delež k uvodni zmagi Phoenixa nad ekipo Denver Nuggets v konferenčnem polfinalu lige NBA. Za Phoenix, drugega nosilca Zahoda, jedodal 23 točk. Paula so v zadnjih tednih mučile težave z ramo, a se je vrnil v velikem slogu in Arizoncem pomagal do preobrata, potem ko so zaostajali večji del prvega polčasa in na začetku tretje četrtine tudi za deset točk. V zaključku tretje četrtine si je Phoenix zagotovil vodstvo, ki ga ni več izpustil iz rok, potem ko stas »step back« metom za tri točke s precejšnje razdalje in Bridges s polaganjem poskrbela za 79:72.Prednost domačih je v zadnji četrtini narasla na 88:79, Paul pa je z dvema zaporednima metoma s polrazdalje odlepil svoje moštvo že na 94:79. Razprodane tribune, na katerih se je zbralo 16.319 gledalcev, so vsako uspešno potezo priljubljenega Američana nagradile z bučnim aplavzom. Phoenix je z nizom 34:9 povsem prevzel vajeti v svoje roke,(10 skokov) in Booker pa sta tekmo sklenila z 20 oziroma 21 točkami. Za razliko od medsebojnih tekem v rednem delu tokratna ni imela napetega zaključka, drugi obračun v Phoenixu sledi v sredo.je bil prvi strelec Denverja z 22 točkami, a se v težko pričakovanem dvoboju z Aytonom »ohladil« ravno v najboljših minutah domačinov.je prispeval 18,mlajši pa 15 točk.je v dveh minutah zbral eno ukradeno žogo za Denver.: Milwaukee Bucks 125:86 - Brooklyn vodi z 2:0 v zmagah: Denver Nuggets 122:105 - Phoenix vodi z 1:0 v zmagah