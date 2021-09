Jubilejna 20. sezona se začenja v Baru, dan kasneje slovenski obračun

Uvodno tekmo jubilejne 20. sezone bosta odigrala Mornar in Cibona v petek, 24. septembra. Slovenska udeleženca Cedevita in Krka se bosta srečala že v prvem kolu, in sicer v soboto, 25. septembra, ob 21. uri v Stožicah.



V ligi Aba bo nastopilo 14 ekip, naslov brani Crvena zvezda. Preostali pari 1. kola so Crvena zvezda – Split, Igokea – Borac, Mega – Derby, Budućnost – FMP in Zadar – Partizan.



Redni del tekmovanja bo potekal do začetka aprila 2022, nato sledita polfinala na dve zmagi, zmagovalec pa bo najkasneje znan 4. maja, ko je na sporedu morebitna peta tekma.

