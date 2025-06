K Cedeviti Olimpiji francoski mladenič

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je na družbenih omrežjih potrdil, da je ekipo okrepil mladi francoski košarkar Cameron Houindo. Gre za 204 cm visokega 17-letnega krilnega centra, ki je bil med drugim tudi najkoristnejši igralec lanskega evropskega prvenstva do 16 let.

V Grčiji je lani na omenjenem EP Houindo na poti do francoskega slavja v povprečju na sedmih tekmah dosegel 13,9 točke, 7,9 skoka ter po 2,3 ukradene žoge in blokade na tekmo.

V minuli sezoni je navdušil tudi na tekmah evroligaškega tekmovanja NextGen. Na turnirju v Beogradu je na štirih tekmah v povprečju dosegal 12,0 točke in 5,0 skoka, na turnirju v Abu Dabiju pa na treh tekmah 9,7 točke in 5,3 skoka na tekmo.

Houindo je naslednji mladi francoski košarkar, ki se bo dokazoval v Ljubljani. Osemnajstletnega centra Joana Beringerja so po dobrih igrah v dresu zmajev na naboru lige NBA v noči na četrtek kot 17. izbrali pri Minnesota Timberwolves.

Iz ljubljanskih vrst so sporočili tudi, da so se razšli z DeVantejem Jonesom. Američan bo kariero nadaljeval v Trentu. Sporazumno pa so se zmaji pred tem razšli že z Litovcem Martinasom Gebnom in Binetom Prepeličem.

Pred tem sta pogodbo podaljšala Žiga Daneu in Rok Radović, med novinci v dresu Cedevite Olimpije pa sta hrvaški košarkar David Škara in slovenski reprezentant Miha Cerkvenik.