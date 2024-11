Kaos v Portorožu: bakle letele med navijače, derbi druge lige prekinjen

Pirotehnična sredstva v dvoranah (z razlogom) niso pogosta, huliganski incident na tekmi druge košarkarske lige med Portorožem in Ilirsko Bistrico pa je eden najhujših doslej, kar smo jih videli na košarkarskih igriščih. Domači navijači so začeli z metanjem bakel med gostujoče, nastal je kaos, tudi na delu tribune, kjer so bile družine.

Navijači Ilirske Bistrice slovijo kot zelo zvesti in glasni, tokrat pa so jim domači portoroški privrženci očitno želeli prirediti posebno dobrodošlico. Sredi druge četrtine je na polnih tribunah zagorelo, gledalci so prišli tudi na parket, bakle pa so letele na vse strani. Tehnični delegat je tekmo hitro prekinil, pomagale niso niti jezne besede domačega napovedovalca, kaos se je po poročilih nadaljeval tudi na okoliških ulicah.

Tekma se bo pred praznimi tribunami nadaljevala v torek, prekinjena je bila pri rezultati 30:27 v korist domačinov. Kakšne sankcije še čakajo oba kluba bo znano v prihodnjih dneh.