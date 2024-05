Ko ne steče met za tri točke, lahko Dončić čara tudi v raketi

V nadaljevanju preberite:

Trda obramba je bila ključ do uspeha Dallasa v zadnjem mesecu rednega dela sezone, ko so postali najbolj vroča ekipa v ligi NBA. Na začetku končnice v načeti ekipi energija v obrambi ni bila na enaki ravni, na peti tekmi pa so znova zaklenili pot do obroča in odpihnili LA Clippers s 123:93. Luka Dončić še ni odpravil zdravstvenih težav, a je izgledal mnogo bolje kot v nedeljo, s 35 točkami je povedel moštvo do morda ključne zmage v seriji. »Ničesar še nismo naredili, zdaj moramo dobiti še eno od naslednjih dveh tekem. Tako moramo igrati tudi v Dallasu,« opozarja slovenski zvezdnik.

V dvoboju izenačenih ekip večinoma odloča, kdo ima boljši strelski večer. Na prvi in četrti tekmi v seriji so bili LA Clippers odlični pri metu za tri točke, ob zmagi za izenačenja na 2:2 v seriji so zadeli kar 18 trojk iz 29 poskusov, pa je bil Dallas vseeno v igri za zmago do zadnje minute. V domači dvorani se je met ustavil tako zvezdnikoma Paulu Georgeu in Jamesu Hardnu kot njunim soigralcem, skupno je LA metal za tri le 9/35 (Dallas 14/39) in že ob začetku zadnje četrtine je bila tekma ob vodstvu Dallasa za 20 odločena.

Jason Kidd opozarja, da ima veliko zaslug za slabši met domačinov tudi obramba Dallasa: »Ko imamo Kleberja, Livelyja in Gafforda pod košem, se morajo nasprotniki zelo potruditi, da dosegajo koše v raketi. In takrat lažje branimo tudi met za tri točke, predvsem pa smo omejili njihove skoke v napadu.« Prav Kleber je bil tokrat ključna figura, v drugi in tretji četrtini je zadel pet trojk iz levega in desnega kota igrišča, prednost Teksašanov je narasla in Clippers do konca niso več ujeli priključka.