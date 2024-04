Ne le za zvezdnike, končnica je nevarna tudi za trenerje

V končnici lige NBA so poškodbe zvezdnikov žal del košarkarskega vsakdana, precej redkeje pa vidimo poškodbo trenerja. Chris Finch, strateg Minnesote Timberwolves, ki so v prvem krogu končnice pometli s Phoenix Suns (4:0), zadnje tekme v seriji ni končal ob parketu.

Med tekmo je Devin Booker odrinil Mika Conleyja, ki je izgubil ravnotežje in zadel svojega trenerja, ta pa je padel čez gledalce, ki sedijo ob parketu. 54-letni Finch se je takoj prijel za koleno, zvezdniki so mu morali pomagati v garderobo, do konca tekme pa ni več prišel nazaj v dvorano.

Podrobnejši pregledi so pokazali, da si je Finch ob nerodnem padcu strgal kolenske vezi, zato bo naslednje tekme Minnesote ob igrišču spremljal na berglah. »Vsi bomo igrali zanj, prepričan sem, da bo kmalu spet z nami,« je komentiral Conley, ki je bil delni krivec za »nesrečo«.

Finch je izpustil zaključek tekme. FOTO: Joe Camporeale/Reuters

Finch je sicer v glasovanju za trenerja leta zasedel tretje mesto, prestižna nagrada je pripadla trenerju Oklahome Marku Daigneaultu.