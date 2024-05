Maxey eksplodiral s 46 točkami, Philly še ni položil orožja

Medtem ko so v zahodni konferenci severnoameriške košarkarske lige NBA že znani trije polfinalisti končnice, na vzhodu tri tekme v pretekli noči niso prinesle odgovorov o napredovanju. V vseh je zdaj 3:2 v zmagah, najbolj je odmevala zmaga Philadelphie proti New York Knicks s 112:106 v podaljšku, kjer je s 46 točkami blestel Tyrese Maxey.

New York in Indiana Pacers sta imela ob vodstvu s 3:1 v zmagah zaključno žogico za napredovanje v konferenčni finale, a sta jima tekmeca to preprečila. V New Yorku je bil mož odločitve Maxey, medtem ko so Milwaukee Bucks kljub odsotnosti obeh glavnih zvezdnikov Giannisa Antetonkoumpa in Damiana Lillarda s kolektivno predstavo odločno nadigrali Indiano s 115:92.

Na preostali tekmi večera so Cleveland Cavaliers s 104:103 premagali Orlando Magic za vodstvo s 3:2 v zmagah.

Maxey je izjemno strelsko predstavo pričaral predvsem v zadnji četrtini dvoboja v New Yorku in jo nato nadaljeval v podaljšku. V zadnjih 25 sekundah rednega dela je pri zaostanku Philadelphie za šest točk dosegel sedem točk, v zadnjih 17 minutah tekme (v zadnji četrtini in podaljšku) pa je nanizal kar 20 točk.

Babica najbrž ne bi bila ponosna

Philadelphia je s pomočjo njegove čarovnije prvo izsilila podaljšek z izenačenjem na 97:97, nato pa v dodatni igri do zmage. New Yorku ni pomagalo niti 40 točk Jalena Brunsona. »To je bila tekma za biti ali ne biti v tej sezoni. Borili smo se vseh 53 minut. Na koncu sem ob veselju verjetno izrekel besede, na katere moja babica ne bi bila ponosna, ampak res nisem želel izgubiti,« je dejal Maxey.

Ob njemu je prvi zvezdnik Philadelphie Joel Embiid dosegel 19 točk, 16 skokov in 10 podaj. Šesta tekma bo v Philadelphii v noči s četrtka na petek. Veliko borbe so pokazali tudi pri Milwaukeeju, ki na tekmi za obstanek niso mogli računati na svoja glavna zvezdnika. Namesto tega je moštvo prikazalo izjemno kolektivno predstavo na obeh straneh igrišča in hitro pridelalo veliko prednost, ki je ni izpustilo iz rok.

Khris Middleton in Bobby Portis sta prispevala po 29 točk, Malik Beasley jih je dodal 18 za Milwuakee. Za Indiano je Tyrese Haliburton dosegel 16 točk. Na tekmi v Clevelandu je Donovan Mitchell dosegel 28 točk, od tega 14 v zadnji četrtini, za zmago domačega moštva.

Doma zmagujejo, bodo tudi na Floridi?

Orlandu je na domačih tekmah uspelo izenačiti izid na 2:2 v zmagah, a Cleveland je bil dominanten ob vrnitvi na svoj parket. »Kot moštvo igramo dobro doma. Zdaj je naša naloga, da gremo na pot in poskrbimo za napredovanje,« je proti šesti tekmi že pogledoval Mitchell.

Po napredovanju Oklahoma City Thunder, Minnesote Timberwolves in Denver Nuggets je edini še nerešeni dvoboj v zahodni konferenci med Dallas Mavericks z Lukom Dončićem na čelu in Los Angeles Clippers. Serija je poravnana na 2:2 v zmagah, peta tekma pa bo v četrtek zjutraj po slovenskem času.