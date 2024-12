Ko so tako čvrsti v obrambi, lahko zmagajo vsakič

Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so se uvrstili v finale pokala lige NBA, potem ko so s 111:96 premagali Houston Rockets. V zaključnem dvoboju se bo vodilna ekipa zahodne konference pomerila z Milwaukee Bucks, ki igrajo v spremenljivi formi in so šele šesti na vzhodu. V drugem polfinalu so bili s 110:102 boljši od Atlante Hawks.

Jeleni so se v finale uvrstili s pomočjo izvrstne predstave grškega orjaka Giannisa Antetokounmpa, ki je dosegel je 32 točk in zbral 14 skokov, medtem ko je prav toliko točk vpisal Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki je popeljal do zmage Oklahomo. Vodilni strelec lige NBA Antetokounmpo je dodal še devet podaj, po štiri blokade in ukradene žoge, medtem ko je metal iz igre 10:15 in s črte prostih metov 12:18. Milwaukee je imel tudi razpoloženega Damiana Lillarda s 25 točkami, 16 pa jih je dosegel Brook Lopez. Na drugi strani je Trae Young pri Atlanti zbral 35 točk, 10 podaj in sedem skokov.

»Imeli smo nadzor nad potekom igre, to je bila najpomembnejša stvar. Uspelo nam je ovirati njihov napad. Žoga je lepo krožila, igrali smo ekipno košarko, prišli do svojih položajev za met in zabili nekaj košev. Zato smo dokaj zlahka zmagali,« je po tekmi dejal Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo (levo) je prispeval levji delež k zmagi moštva Milwaukee Bucks. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports

Oklahoma usodna tudi za Dallas Mavericks

»Želel sem biti samo agresiven skozi vse vzpone in padce. Izplačalo se je, upam, da bomo v finalu igrali enako. Ko smo tako čvrsti v obrambi, lahko zmagamo vsakič. Samo trdo moramo igrati, igrati skupaj in se zabavati,« pa je drugi polfinalni dvoboj pospremil Gilgeous-Alexander.

Iz igre je metal 8:21, zadel dve trojki iz šestih poskusov in zgrešil le en prosti met v 15 poskusih. Temu je dodal osem skokov, šest podaj in pet ukradenih žog. Rakete so ob polčasu vodile še z 42:41, ko je obramba Houstona zadržala napad Oklahome do najmanjšega števila točk v prvem polčasu v tej sezoni. Toda Gilgeous-Alexander je v tretji četrtini prispeval 12 točk, ko so Thunder dosegli svojo največjo prednost z 75:69 in nato priigrano prednost zadržali do konca.

Finale bo v noči na sredo po slovenskem času v Las Vegasu. To je druga izdaja pokala NBA, prvič so lani lovoriko osvojili igralci Los Angeles Lakers. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks izpadel iz tega tekmovanja, potem ko jih je Oklahoma doma izločila s 118:104.