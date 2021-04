Krka izgubila v Beogradu, a se ognila kvalifikacijam za obstanek

FMP : Krka 91:85 (66:68, 48:45, 26:30) Dvorana Železnik, brez gledalcev, sodniki Hordov, Kardum (oba Hrv) in Stefanović (Srb).

FMP: Lazarević 16 (5:8), Čović 7, Izundu 2, Hands 4 (1:2), Radovanović 18 (3:3), Pecarski 10 (1:1), Radonjić 20 (6:6), Đorđević 14 (2:2).

Krka: Stipčević 17 (2:2), Vrabac 15 (1:1), Barič 20 (2:4), Kosi 4, Škifić 15 (1:2), Lapornik 13 (1:1), Vučetić 1 (1:2).

26., zadnje kolo lige ABA

Brez poškodovanihinso košarkarji Krke odločno postavili po robu FMP v zadnjem kolu lige ABA. Po prvem polčasu so metali za tri točke 9:18 (na koncu 15:35) in vodili lep del dvoboja, slednjič pa bili za malenkost prekratki. Poraz je bil vendarle bolj sladek kot grenak. Na drugem koncu Beograda je namreč Partizan že do polčasa vodil prot Splitu z 21 točkami razlike ter ga obsodil na predzadnje mesto in dodatne kvalifikacije za obstanek s podprvakom 2. lige ABA.Novomeščani so obstali med regionalno elito zaradi dveh zmag nad Splitčani, zelo blizu pa so bili uspehu tudi proti FMP, s katerim so v domači dvorani gladko izgubili z 21 točkami razlike. Večino tekme so bili povsem blizu, tudi vodili, a sta jih slabi obdobji, predvsem tisto v končnici tekme, oddaljili od uspeha. Imeli so sicer dober strelski dan in kar nekaj razpoloženih igralcev, ki so končali z dvomestnimi številkami20,17,inpo 15.Krka je dobila prvo četrtino, a v drugi dovolila tekmecem, da so zaostanek 32:38 v nekaj minutah spremenili v vodstvo z 41:38. V tretji četrtini so gostje znova vodili, tudi z 52:45, usodno je bilo nekaj minut slabe igre v zadnji četrtini. Po zaostanku s 74:79 so sicer s trojko Bariča (za tri 6:8) vodili z 82:81, potem pa je odločilnih trenutkih trojko zgrešil, Novomeščani so nato še izgubili žogo in FMP je z natančnim izvajanjem prostih metov prišel do zmage.FMP : Krka 91:85Borac : Cibona 77:82Partizan : Split 80:58Zadar : Crvena zvezda (18)Cedevita Olimpija – Mega (18)Igokea – Mornar (18)Budućnost : Koper Primorska 20:0