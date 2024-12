Krka po odhodu Personsa brezglavo v poraz

Košarkarji Krke so v 12. kolu lige ABA izgubili proti Igokei z 80:85 (22:23, 42:40, 63:58). Novomeščani so doživeli šesti poraz v zadnjih sedmih nastopih v regionalnem tekmovanju, tako da s tremi zmagami in devetimi porazi ostajajo pri dnu regionalnega tekmovanja.

Krka je v zadnjih 13 minutah zapravila prednosti 13 točk. Še posebej slabo je odigrala končnico oziroma zadnjih pet minut, ko na parketu zaradi petih osebnih napak ni bilo najboljšega domačega igralca, ameriškega organizatorja igre Taylerja Personsa.

Krka je v 27. minuti vodila z 61:48. V 32. so se gostje približali le na točko zaostanka (63:62), ob odhodu Personsa s parketa zaradi osebne in tehnične napake je bilo še 73:69, dobri dve minuti pred koncem pa je Igokea že vodila z do tedaj njeno najvišjo prednostjo (80:76).

Krka – Igokea 80:85 (22:23, 42:40, 63:58) Dvorana Leon Štukelj, 800 gledalcev, sodniki Hordov, Kardum (oba Hrvaška), Ćalić (Srbija). Krka: Mirtić 6 (1:2), Bačvić 2 (2:2), Garcia 12 (9:11), Persons 14 (2:2), Jurković 14 (2:2), Špan 15, Cerkvenik 6, Skeens 8 (2:4), Čebašek 3 (1:2); Igokea: Anim 6 (2:2), Gavrilović 2, Jones 11 (2:2), Pušica 11 (1:1), Milosavljević 11 (0:1), Simanić 13 (2:2), Marić 4, Carter 14 (2:2), Jeremić 13 (2:2); prosti meti: Krka 19:25, Igokea 13:14; met za tri točke: Krka 9:25 (Špa 3, Jurković 2, Persons 2, Mirtić, Garcia), Igokea 10:24 (Jeremić 3, Simanić 3, Pušica 2, Jones, Milosavljević); osebne napake: Krka 22, Igokea 26; pet osebnih: Persons (36.).

Novomeščani so sicer dobili skok s 33:19, a so izgubili 19 žog, v ključnih trenutkih pa niso imeli moža odločitve, četudi so štirje igralci dosegli vsaj 12 točk.

Krka bo letos še gostovala v Podgorici proti Budućnosti ter 29. decembra v Leonu Štuklju gostila Crveno zvezdo, leto 2025 pa bo odprla s slovenskim obračunom v Ljubljani proti Cedeviti Olimpiji.