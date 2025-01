KZS praznuje 75. rojstni dan

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) praznuje 75 let od svoje ustanovitve. 15. januarja 1950 je na ljubljanskem Taboru potekala ustanovna skupščina, ki je zaznamovala začetek samostojne organizacije slovenskega košarkarskega športa. Ta zgodovinski dogodek je bil ključen za razvoj športa, ki je danes eden najbolj priljubljenih v Sloveniji.

Pred letom 1950 so košarkarska društva in zveze delovala v okviru Fizkulturne zveze Slovenije (FZS). Organizacijske težave so vodile k potrebi po samostojni zvezi, kar je pripeljalo do ustanovitve KZS.

Ustanovitelji Košarkarske zveze Slovenije so bili Adi Klojčnik, Danilo Erbežnik, Vojmil Šerbec, Marko Deu, Stane Fugina, Tugomir Vozelj, Peter Breznik, Dušan Kit, Miran Počkar in Tine Benedičič, ki je tudi postal prvi predsednik Košarkarske zveze Slovenije.

V aktualni tekmovalni sezoni 2024/2025 ima od kategorije do 12. leta starosti pa vse do članske kategorije pravico nastopa 8.531 domačih igralcev in igralk ter 261 tujcev in tujk. Od leta 2000, ko je bil vzpostavljen nov registracijski sistem, je vseh registriranih domačih igralcev 52.980, tujcev pa 2.501. V košarki 3x3 ima tekmovalno licenco 520 igralcev.



Matej Erjavec, predsednik KZS. FOTO: Mavric Pivk/Delo

V štirih moških članskih ligah sodeluje 62 ekip, medtem ko v enotni ženski ligi tekmuje sedem ekip. V tekmovanju mlajših starostnih kategorij nastopa 81 moških klubov in 22 ženskih klubov, pri čemer ima dvanajst klubov v tej kategoriji ekipi za oba spola.

Košarkarska zveza Slovenije poudarja, da bo tudi v prihodnje z zavzetostjo izvajala dejavnosti za razvoj slovenske košarke in športa nasploh. Slovenske košarkarje, košarkarice in zvezo čaka leto, polno izzivov, tako na klubski kot na reprezentančni ravni.

Februarja se bo na ljubljanskem Kodeljevem odvijal dvodnevni finalni pokalni turnir, hkrati pa bodo moške in ženske reprezentance odigrale zadnji krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Moška reprezentanca si je že zagotovila nastop na prvenstvu, ženska pa je na dobri poti.



Slovenske košarkarice do 18 let so leta 2023 osvojile evropsko krono. FOTO: Fiba

V letošnjem letu bo aktivnih sedem reprezentanc mlajših starostnih kategorij, pri čemer na Košarkarski zvezi Slovenije verjamejo, da bodo košarkarski navdušenci imeli veliko razlogov za veselje.