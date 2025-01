Šampionski karakter Olimpije za dolgo košarkarsko pomlad

V nadaljevanju preberite:

Najboljša moštva skozi sezono rastejo in vrhunec dosežejo, ko tekme štejejo največ – v končnici. Tako je bilo lani z Dallasom na pohodu proti finalu lige NBA, podobno pot so ubrali tudi košarkarji Cedevite Olimpije. Po slabem začetku, ko je grozilo, da bo šla sezona znova v nič, so iz tedna v teden bolj podobni ekipi, ki bi pri vrhu lahko mešala štrene globoko v košarkarsko pomlad.

Več kot mesec dni brez poraza ob koncu lanskega leta je ljubljanskim košarkarjem prinesel zajetno (in dragoceno) mero samozavesti. Resda so se jim tik pred velikim presenečenjem v beograjski Areni zatresle roke, a v črno-belem peklu tesne končnice izgubljajo tudi veliko bogatejše in bolj renomirane ekipe od ljubljanske. Zadnji teden je pokazal rušilno moč zmajev, najprej jo je občutil Aris, FMP je v Ljubljano prišel le na izlet, za presenečenje ni imel nobenih možnosti, težko prigarano zmago s 74:70 so izvlekli tudi v bolgarskem Samokovu.

Jeruzalemski Hapoel se je znova izkazal za neugodnega tekmeca, moštvi sta uprizorili trd dvoboj brez pravega ritma, z nerazpoloženimi strelci na obeh straneh (Olimpija je za dve iz igre metala le 35-odstotno), z nekaznovanimi napakami in nazadnje z napeto končnico. V njej je s trdim delom pridobljena samozavest ljubljanskega moštva prišla na plano, Aleksej Nikolić je s šestimi prostimi meti potopil izraelsko barko, še bolj poveden je bil vzpon Devina Robinsona.