Izkušnje »balkancev« za Olimpijo bolj dragocene od tujega renomeja

V le nekaj urah se je zaključek leta za Cedevito Olimpijo iz sanjskega spremenil v nočno moro, po kolapsu na parketu proti črno-belim jih je »pogoltnila« še beograjska megla. Kalvarija z odpovedanimi leti je epilog dobila z odpovedano tekmo v Litvi, po tednu dni potovanj brez treningov se zmaji za zmago v slovenskem derbiju v ligi ABA lahko zahvalijo le razigranemu Bryntonu Lemarju. Danes (18.45) bodo proti Arisu dokončno želeli umiriti razburkane vode.

Košarkarji Olimpije so dobili neprijeten opomnik, kako hitro se v svetu nenehnega skakanja z enega konca Balkana na drugo stran Evrope in nazaj v slovensko metropolo hišica iz kart lahko hitro sesuje. Zaradi megle v Beogradu so ostali brez prvega leta proti Litvi, nato so v vodo drug za drugim padale še alternative. Po silvestrovem v slogu Toma Hanksa se je del moštva znašel na Dunaju, del v Milanu, kjer so dokončno razobesili belo zastavo. Evroliga je bila »milostna«, tekmo z Lietkabelisom bodo odigrali 16. januarja.

Po živčni vojni so se zmaji vrnili domov in skoraj naleteli na mino. »Za nami je zelo težek teden brez treningov z veliko potovanji, razumljivo je, da se je to poznalo tudi na parketu,« je trener Zvezdan Mitrović za slabšo predstavo proti Krki svojim varovancem pogledal skozi prste. Bržkone bi bil drugačne volje, če ne bi Lemar v Stožicah dvakrat rešil domačine: najprej s košem za podaljšek, nato še za zmago. Novomeščani so se držali za glavo po veliki zapravljeni priložnosti, Olimpija si je lahko oddahnila.