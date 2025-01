Pred revanšo v Stožicah resnost in osredotočenost, nato maratonska pot

V 16. kolu jadranske košarkarske lige slovenski moštvi čaka dvoboj z beograjskima tekmecema. Prva bo v nedeljo ob 12. uri na sporedu Krka, Novomeščani bi z zmago pri Megi razveselili tudi Cedevito Olimpijo, Mega je z enakim izkupičkom (8-7) trenutno mesto pred Ljubljančani na lestvici lige ABA. Zmaji bodo v nedeljo ob 18. uri gostili FMP.

Beograjska ekipa je zasedbi Zvezdana Mitrovića na prvi tekmi regionalne lige v novi sezoni zadala boleč poraz (62:75), dobre tri mesece kasneje se tehtnica mnogo bolj nagiba na stran Olimpije. »Pričakujem podobno energijo, kot so jo igralci pokazali proti Arisu, upoštevajoč rezultat s prve tekme mislim, da motivacija ne bo pod vprašajem, to je naša priložnost za revanšo. FMP je zdaj drugačna ekipa, z mladimi igralci, ki nimajo kaj za izgubiti. Ne preostane nam drugega kot popolna resnost in osredotočenost,« se ljubljanski trener zaveda, da Olimpiji v lovu na pričakovano zmago ne bo lahko.

Uspeh bi bil lepa popotnica za peklenski teden štirih gostovanj: pot jih bo peljala v Bolgarijo, Litvo, Dubaj in Francijo. »Želim si le, da bi vsi leti ostali takšni, kot smo jih planirali, da se nam ne bi še kaj podrlo na poti. Bo zelo težko, igralce bomo pripravili z videoanalizo, časa za pripravo na nasprotnika na treningih pa ne bo,« je Mitrović pojasnil, kaj igralce in strokovni štab čaka v naslednjih 14 dneh.

V Stožice se bo Olimpija vrnila 26. januarja, ko bo v ligi ABA gostila Mornar.