Lahko poškodbe razblinijo željo Luke Dončića?

V nadaljevanju preberite:

Sezona košarkarjev Dallasa se nadaljuje po načelu toplo-hladno-toplo. Po razočaranju proti Memphisu so na domačem parketu s 128:124 premagali New York, 6. zasedbo vzhodne konference lige NBA, po odlični predstavi Kyrieja Irvinga (44 točk, za tri 6:10 in 10 asistenc) in Tima Hardawaya (32 točk, za tri 6:13). S pomočjo soigralcev sta nadomestila običajni učinek Luke Dončića, ki je z načetim gležnjem izpustil peto tekmo v prvenstvu. V nadaljevanju bo moral paziti, da ne bi zaradi odsotnosti ostal brez možnosti pri izboru najboljšega košarkarja.

Po lani sprejeti kolektivni pogodbi v ligi NBA bodo morali zvezdniki odslej igrati na vsaj 65 od 82 tekem rednega dela sezone in vsakič prebiti na parketu vsaj 20 minut, da bi jih lahko upoštevali pri razglasitvi MVP in najboljših peterk leta ter podelitvi drugih priznanj za najboljše posameznike. Lahko sprememba vpliva na Dončićeve želje? Kakšen je bil njegov trend v prejšnjih sezonah in v minulih mesecih? Kateri veliki zvezdnik je v še večji nevarnosti?