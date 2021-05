Lanski finalisti na pragu izhodnih vrat

Jimmy Butler (ob njem Giannis Antetokounmpo) je bil najboljši pri Miamiju. FOTO: Jim Rassol/USA Today Sports

Zmaga Lakers in Nuggets

Ponoči v akciji Dončić

Liga NBA, končnica, 1. krog:

Miami je dobro zaustavil, ne pa tudi Milwaukeeja. Moštvoje na pragu izpada iz končnice lige NBA, potem ko je izgubilo tudi prvo domačo tekmo s 84:113 in v serji na štiri zmage zaostalo z 0:3.Grk Antetokounmpo se je ustavil pri zanj skromnih 17 točkah, je pa zato še pet njegovih tovarišev doseglo dvomestno število točk. Pri Miamiju so bili takšni trije, ne pa tudi tokrat član začetne peterke Dragić, ki je v 29 minutah dosegel 8 točk. Met iz igre je imel slab 3:14 (21 %), za tri 2:6. Imel je še 2 asistenci in 4 osebne napake.Prvič v sezoni je lahko Miami pozdravil skoraj polno dvorano, v American Airlines Arena se je zbralo 17.000 ljudi, ampak to gostiteljem ni pomagalo. Že po prvi četrtini so zaostajali s 14:26. Na koncu so bili najbolj učinkoviti(19 točk),(17) in(14).Pri Milwaukeeju sta več točk kot Giannis dosegla(22) in(19).Po zanesljivi zmagi, drugi zapovrstjo za 29 točk ali več, so Bucks tik pred skupno zmago v seriji. Doslej se še nobeni ekipi v zgodovini lige NBA ni uspelo vrniti po zaostanku 0:3. Trem ekipam je sicer uspelo dvoboj izenačiti, a so nato izgubile odločilno tekmo. »Položaj nas ne skrbi. Mi lahko nadzorujemo le svojo igro. Tako se bomo še naprej pripravljali in tekmovali. Ne ukvarjamo se z zgodovino. Je pa jasno, da nas čaka veliko dela,« vdaje ni podpisal Butler. »Zadevajo mete in to zelo težke mete, nam pa žoga nikakor ne gre skozi obroč,« pa je dodal Adebayo.Branilci naslova LA Lakers so prišli do druge zaporedne zmage, Phoenix so premagali s 109:95 je zbral 34 točk,21 in20. Pri gostih je bil najboljši(22).Najbolj napeto je bilo v Portlandu, kjer je Denver prišel do zmage s 120:115 in vodstva z 2:1.ni stopil na parket. Srbski centerje blestel s 36 točkami in 10 skoki.je dodal 21 točk.V noči na soboto bodo tri tekme. Na zadnji boz Dallas Mavericks gostil Los Angeles Clippers. Dallas vodi z 2:0 v dvoboju, potem ko je dobil obe tekmi v Kaliforniji.Miami Heat :84:113 – v zmagah 0:3: Phoenix Suns 109:95 – v zmagah 2:104.30 Portland Trail Blazers : Denver Nuggets* igrajo na 4 zmage