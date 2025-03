LeBron in Dončić olajšala delo Jokiću, kljub temu so videli dramo (VIDEO)

Ponoči je bilo razburljivo tudi v košarkarski ligi NBA. Na zahodu sta se namreč pomerila Los Angeles Lakers in Denver, oslabljeni Jezerniki, pri katerih sta bila med poškodovanimi tudi prva zvezdnika LeBron James in Luka Dončić – ta je blestel v zadnji tekmi z Milwaukeejem –, pa so morali na koncu tesne tekme priznati premoč gostiteljem (126:131; 40:32, 27:39, 32:31, 27:29). Dončić je po poročanju ESPN manjkal zaradi previdnosti kluba: gre za bil zvin gležnja in skrb po poškodbi mečne mišice.

Los Angeles Lakers naslednjič na parket v nedeljo zvečer

Tekma je bila polna dramatičnih trenutkov, ki so navijače držali na robu sedežev. Eden ključnih trenutkov je bil, ko je Jamal Murray zadel odločilno trojko s 5,6 sekunde do konca tekme. Ta met je bil ključnega pomena za zmago Denverja, saj je s tem prešel v vodstvo, ki ga Lakersi niso več uspeli izničiti. Še en pomemben trenutek se je zgodil takoj po Murrayjevi trojki, ko je Russell Westbrook ukradel žogo pri izvajanju iz avta in dosegel zabijanje za končni rezultat 131-126. Ta akcija je zapečatila zmago Denverja ter pokazala, kako pomembna je lahko obramba v ključnih trenutkih tekme.

Kalifornijčani so se resda borili do konca ter celo prevzeli vodstvo s 126-123. Med njihovimi pomembnimi igralci je bil Austin Reaves, ki je dosegel 37 točk in bil glavni motor napada. Dalton Knecht je dodal 32 točk. Na drugi strani je bil Nikola Jokić neizprosen s 28 točkami, dodal je še 7 skokov in 4 asistence, kar je bilo ključno za zmago Nuggetsov. Los Angeles Lakers bodo naslednjič aktivni ob prijazni uri za slovenske ljubitelje lige NBA. V nedeljo ob 20.30 po slovenskem času bodo namreč gostili Phoenix.