Luka Dončić v Bostonu podiral rekorde gledanosti

Košarkarji Los Angeles Lakers so z Luko Dončićem na zmagovalni poti, slovenski zvezdnik pa privablja tudi gledalce. Derbi LA Lakers z Bostonom je vedno nekaj posebnega, tokrat so imeli gledalci veliko razlogov za navdušenje.

Zmago Bostona s 111:101 si je v povprečju ogledalo 4,61 milijona gledalcev, največ kar 5,3 milijona ljudi naenkrat, kar je pomenilo, da je bila ta tekma najbolj gledan dogodek v ZDA v sobotnem večeru.

To je bila najvišja gledanost tekme rednega dela sezone v ligi NBA v zadnjih sedmih letih, če ne štejemo tekem na božični dan, ki je tradicionalno v domeni lige NBA, na sporedu pa so največji derbiji in največji zvezdniki.

Sobotna tekma je privabila kar 92 odstotkov več gledalcev od primerljivih tekem rednega dela sezone. Učinek Luke Dončića je že viden, rivalstvo pa še kako živo, pravi tudi zvezdnik Bostona Jayson Tatum: »Liga NBA je boljša, ko sta dobra tako Boston kot Los Angeles. Gre za izjemno zgodovino, izjemni igralci so nosili dres teh dveh moštev. Rivalstvo je še kako živo.«

Dončić bo s košarkarji LA Lakers znova na delu danes ponoči, ob 00:30 gostujejo pri Milwaukeeju. LeBron James se je medtem vrnil v Kalifornijo, njegova rehabilitacija dobro napreduje, a tekmo z Giannisom Antetokounmpom pa bodo Lakers znova lahko računali na Doriana Finney-Smitha.