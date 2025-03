Dončić z rekordnim učinkom v dresu LA Lakers: Kaj mi to pomaga

Luka Dončić je dosegel 45 točk in 11 skokov, vendar to ni bilo dovolj za zmago košarkarjev Los Angeles Lakers na gostovanju pri Milwaukee Bucks, pri katerih je bil Giannis Antetokounmpo tvorec odločilnega pobega v tretji četrtini za zmago s 126:106. Slovenski as (7 trojk) je izenačil svoj najboljši strelski dosežek sezone, 45 točk je zbral še v dresu Dallas Mavericks. Jezernikom se je v ključnih trenutkih poznala odsotnost LeBrona Jamesa. Danes ponoči (2.30 po slovenskem času) bodo gostovali še pri Denver Nuggets z Nikolo Jokićem.

Preberite tudi: Luka Dončić v Bostonu podiral rekorde gledanosti

Grk Antetokounmpo je bil za las prekratek za trojnega dvojčka. Zbral je 24 točk, 12 skokov in 9 asistenc. Bucks so prekinili niz treh porazov, oslabljeni Lakers pa so izgubili tretjič zapored. Austin Reaves je za goste dosegel 28 točk, pri domači ekipi pa so bili razpoloženi še Brook Lopez (23 točk) ter Damian Lillard (tudi 10 podaj in 6 skokov) in Kevin Porter Jr. (po 22). Porter je igral samo 17 minut.

Dončić ni mogel preprečiti tretjega poraza zapored. FOTO: Benny Sieu/Reuters

Sedem trojk Luke Luka Dončić je igral 35 minut in 40 sekund. Met iz igre je imel 14/27 (51,9 %), zadel je sedem trojk iz 13 poskusov (53,8 %) in izkoristil 10 prostih metov od 12 (83,3 %). Imel je en skok v napadu in 10 v obrambi. V njegovi statistiki so še 3 asistence, 2 ukradeni in 6 izgubljenih žog, blokada in dve osebni napaki.

LeBron James je izpustil drugo tekmo zaradi poškodbe dimelj. Jezerniki so pogrešali tudi Jaxsona Hayesa in Ruija Hachimuro. Trener JJ Redick je povedal, da so vsi trije odpotovali nazaj v Kalifornijo in ne bodo igrali niti v Denverju, kjer se bo končal niz štirih gostovanj. Sledilo bo pet domačih tekem, prva v noči na ponedeljek s Phoenixom, ko bi se omenjena trojica že lahko vrnila na parket.

»Svojih nalog nismo opravljali na visoki ravni. Kadar pogrešaš igralce, moraš igrati trdo, ampak moraš biti ob tem tudi učinkovit,« je dejal JJ Redick. Zaradi poškodb so za Lakers več priložnosti dobili visoki Alex Len, Christian Koloko in Markieff Morris. A skupaj so zmogli le 8 točk v 46 minutah. Milwaukee se je pobral, potem ko je pred dvema dnevoma doživel enega najtežjih porazov. V Indianapolisu je izgubil s 114:115, potem ko je Tyrese Haliburton 3,4 sekunde pred koncem zadel trojko in prosti met.

V zgodovini LA Lakers sta samo še Kobe Bryant (trikrat) in LeBron James na tekmi dosegla vsaj 45 točk, 10 skokov in pet trojk.

Los Angeles je zaostajal vso tekmo, toda bil blizu, dokler ni Antetokounmpo dosegel 10 točk in bil najbolj zaslužen za delni izid 24:4 ob koncu tretje četrtine. Vodstvo je tako s 76:70 naraslo na neulovljivih 100:77. Velika razlika je bila v učinku igralcev s klopi, domači so dosegli 45 točk, gostujoči le 20.

Dončić: Samo zmaga šteje

»Kaj mi pomaga 45 točk, če smo izgubili tekmo. Konec koncev je to kolektivni šport in moraš ostati skupaj. Osebni dosežki so super, toda ne pomenijo nič, če ne zmagaš. In mi danes nismo,« je bil razočaran 26-letni Ljubljančan. Lakers imajo 40 zmag in 24 porazov ter ostajajo četrti v zahodni konferenci.