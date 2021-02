LeBron James nasprotuje tekmi All-Star

LeBron James, zvezdnik košarkarskega moštva Los Angeles Lakers, ne skriva nezadovoljstva ob načrtih vodstva lige NBA, ki namerava marca izpeljati tekmo zvezd v Atlanti. »Letos nimam ne energije ne vznemirjenja za tradicionalni spektakel,« je po zadnji tekmi z Denverjem dejal James in dodal: »Tudi sam ne razumem, zakaj bomo imeli tekmo vseh zvezd.«



»S soigralci sem imel med sezonama le 71 dni premora. Ko smo začeli novo prvenstvo, so nam rekli, da letos ne bo tekme All-Star in da bomo imeli marca nekaj dni prosto. Pet dni med 5. in 10. marcem bi bila priložnost, da se pripravimo na drugo polovico sezone. Nato pa so nam s to novico o tekmi zvezd primazali klofuto,« je dejal 36-letni James, ki je lani četrtič osvojil naslov prvaka lige NBA po finalni zmagi nad Miamijem. Doslej je kar 16-krat igral na tekmah All-Star.

Če ga bodo izbrali, bo prišel

»Ob tem se še vedno borimo s pandemijo novega koronavirusa. Očitno pandemija v tem trenutku nima nikakršne povezave s tistim koncem tedna,« pravi.



»Kot vidite, nisem ravno srečen zaradi odločitve, ampak nanjo ne morem vplivati. Če me bodo izbrali, bom tam. A le telesno, ne tudi psihično,« je dodal James, podobno mnenje pa imajo še nekateri igralci, tudi Sacramentov as De'Aaron Fox. »Če sem iskren, mislim, da je to neumno,« je dejal.



»Če moramo nositi maske in se držati vseh protokolov za vsak dvoboj, kakšen je torej namen vrnitve tekme zvezd? Očitno je denar tisti, ki svet obrača. Nisem sicer posebej zaskrbljen zaradi tega. Če me bodo izbrali za tekmo, pa naj bo tako,« je še povedal Fox.

V Indianapolisu so odpovedali tekmo

Tekma All-Star bi morala sprva biti ta mesec v Indianapolisu, a so jo odpovedali zaradi novega koronavirusa. Po novem pa bo 7. marca, potem ko sta vodstvo lige NBA in sindikat igralcev dosegla okvirni dogovor.



V glasovanju za tekmo zvezd trenutno vodi zvezdnik Brooklyna Kevin Durant z 2.302.705 glasovi, sledi James z 2.288.676. Luka Dončić je na drugem mestu med branilci oziroma skupno četrti na zahodu in sedmi v ligi z 1.395.719 glasovi.

