Leonard blestel proti Clevelandu, Boston do 50. zmage brez največjih zvezdnikov

Danes ponoči so se v ligi NBA odvile številne razburljive tekme, pri čemer je največ pozornosti pritegnil obračun med Los Angeles Clippers in Clevelandom. Vodilna ekipa vzhodne konference je doživela drugi zaporedni poraz, potem ko jih je Los Angeles na domačem parketu premagal s 132:119. Glavno vlogo pri zmagi je odigral Kawhi Leonard, ki je dosegel 33 točk in svojo ekipo popeljal do četrte zaporedne zmage. Ivica Zubac je k uspehu prispeval izjemnih 28 točk in 20 skokov, medtem ko je James Harden dodal 22 točk in devet podaj.

Cleveland je po nedeljskem porazu proti Orlandu tokrat klonili proti eni najmočnejših ekip zahodne konference. Max Strus je dosegel rekord sezone s 24 točkami, toda Cleveland ni uspel izkoristiti zgodnjega vodstva s 30:18 v prvi četrtini. Kljub temu še vedno ostajajo ena najboljših ekip na gostovanjih v ligi NBA, saj imajo razmerje 26-7.

Boston brez Tatuma in Browna dosegel 50. zmago

V drugem odmevnem obračunu večera se je Boston znašel v težavah, saj sta zaradi poškodb manjkala Jayson Tatum in Jaylen Brown. Kljub temu so prvaki lige premagali Brooklyn Nets s 104:96 in s tem vpisali 50. zmago v sezoni.

Kristaps Porziņģis, ki se je vrnil po osmih tekmah odsotnosti zaradi bolezni dihal, je blestel s 25 točkami, 13 skoki, ukradeno žogo in tremi blokadami. Ključnega pomena za Boston je bil tudi novinec Baylor Scheierman, ki je dosegel 20 točk, od tega kar 12 v zadnji četrtini in pomagal ekipi do preobrata.

Boston, ki je že v končnici, za Clevelandom še vedno zaostaja na drugem mestu vzhodne konference, vendar ima udobno prednost pred New Yorkom, ki je tretji.

Atlanta razbila Charlotte, Golden State brez Curryja boljši od Milwaukeeja

Charlotte je na domačem parketu doživeli visok poraz proti Atlanti (102:134). Trae Young je znova pokazal svojo kakovost z 31 točkami, medtem ko je Dyson Daniels dodal 22 točk, sedem skokov in sedem podaj.

Golden State se je doma pomeril z Milwaukeejem in jih premagal s 104:93. Jimmy Butler, ki je v zadnjem času v odlični formi, je bil prvo ime večera s 24 točkami, osmimi skoki in desetimi podajami.

Tokrat pri Golden Statu ni bilo Stephena Curryja, ki si je vzel prosto noč za mentalni oddih. Curry je pred kratkim postal prvi igralec v zgodovini NBA, ki je dosegel 4000 trojk, kar je še en izjemen mejnik v njegovi karieri.

Golden State se zdaj nahaja na šestem mestu zahodne konference s 40 zmagami in 39 porazi, pri čemer jih do konca rednega dela sezone čaka še 13 tekem.