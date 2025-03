Gareth Southgate: Mlad moški potrebuje vzornike, ne videoiger in pornografije

Nekdanji angleški nogometni selektor Sir Gareth Southgate je intervjuju za BBC opozoril na velike izzive, s katerimi se soočajo mladi moški. Po njegovem mnenju jih vse pogosteje oblikujejo vplivneži s škodljivimi sporočili, namesto da bi se zgledovali po tradicionalnih mentorjih, kot so učitelji in športni trenerji.

Southgate je poudaril, da vse več mladih moških išče smernice na spletu, kjer pa naletijo na »manipulativne in toksične vplivneže«, katerih edini cilj je lastna korist. Ti jim vsiljujejo predstavo, da je uspeh merjen izključno z močjo in bogastvom, da je izražanje čustev znak šibkosti ter da je svet, vključno z ženskami, proti njim.

»Ti vplivneži zapolnjujejo praznino, ki jo je pustilo pomanjkanje pravih vzornikov. Mladi moški ne dobijo dovolj priložnosti, da bi se soočili s porazi in se iz njih učili. Namesto tega jih učijo, da je edini cilj prevlada nad drugimi,« je opozoril.

Southgate je kot ključen problem izpostavil družbeno osamljenost, ki mnogim mladim moškim preprečuje, da bi odprto spregovorili o svojih občutkih ali težavah. Po njegovih besedah pogosto nimajo mentorjev, ki bi jih znali usmerjati, zato se zatečejo k nezdravim alternativam, kot so igre na srečo, pornografija in pretirano igranje videoiger.

Southgate je poudaril, da danes preveč mladih moških preživlja čas v digitalnih svetovih in se namesto na resnične odnose osredotoča na igre na srečo, pornografijo in videoigre.

»Ko naletijo na težave, se umaknejo v virtualni svet, namesto da bi se naučili soočati z izzivi. Izolacija jih pahne v spiralo, kjer iščejo hitre rešitve in pozabijo, kako pomembna je resnična življenjska izkušnja,« je dejal.

Lekcija iz Eura leta 1996

V svojem govoru se je nekdanji selektor spomnil tudi osebne izkušnje s polfinala Eura 1996, kjer je v odločilnem trenutku zgrešil enajstmetrovko proti Nemčiji, kar še danes vidi kot boleč spomin.

»Tisti trenutek me še vedno preganja in verjetno me bo vedno. A ni me definiral – prisilil me je, da sem se poglobil vase, da sem našel moč in vztrajnost, za katero sploh nisem vedel, da jo imam,« je dejal.

Ta dogodek je primerjal z letom 2018, ko je kot selektor Anglije vodil ekipo v izločilnih bojih proti Kolumbiji. Takrat je Eric Dier uspešno izvedel enajstmetrovko in Angliji prinesel prvo zmago v izvajanju kazenskih strelov na svetovnih prvenstvih.

»Leta 1996 sem do enajstmetrovke stopal v prepričanju, da bom zgrešil. Leta 2018 je Eric Dier stopal z mislijo, da bo zadel. To je ključna razlika – samozavest in vera vase, ki se ju je treba naučiti skozi izkušnje,« je poudaril.

Vloga vodij in odgovornost družbe

Southgate je posebej poudaril, da mladi moški potrebujejo dobre voditelje, ki bodo postavili prave vzore. Kot primer je izpostavil angleška reprezentanta Harryja Kana in Jordana Hendersona, ki sta ustvarila pozitivno ekipo, kjer so mladi igralci dobili priložnost za razvoj.

»Ustvarili smo okolje, kjer so bili novi igralci dobrodošli, ne pa izločeni. Napake niso bile posmehovane, ampak razumljene kot del procesa rasti. To je ključno tako v športu kot v življenju,« je dejal.

Opozoril je, da mora družba mladim moškim pokazati, da »karakter šteje bolj kot status« in da je »pomembnejše, kako ravnaš z drugimi, kot koliko denarja zaslužiš«.

Southgate je zaključil s premislekom o tem, kako bi morali razumeti uspeh. Po njegovih besedah zmaga ni edino merilo uspeha, temveč je ključno, kako se človek odzove v težkih trenutkih.

»Ne bodo vsi osvojili lovorik ali postali najboljši v svojem področju. A vsakdo lahko živi življenje, v katerem si prizadeva za izboljšanje, ostane zvest svojim vrednotam in pusti pozitiven pečat. To je pravi uspeh,« je zaključil.